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Huelga indefinida

La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga

Lo ha dicho la consellera, Mari Carmen Ortí, en declaraciones a los medios en las Corts

Asegura que establecerán unos servicios mínimos que protejan la evaluación y que irán “arbitrando medidas”

La consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, en las Corts

La consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, en las Corts / Rober Solsona / EP

Marta Rojo

Marta Rojo

València

La propuesta de mejora salarial para los docentes que puso sobre la mesa la Conselleria de Educación en sus reuniones con los sindicatos en las últimas semanas era que no había propuesta. Al menos, por ahora, fruto de “una imposibilidad" presupuestaria, indicaban desde el gobierno valenciano. En la mesa de negociación, los responsables de la Conselleria hablaban de presentar una propuesta retributiva en otoño, con unas nuevas cuentas autonómicas sobre la mesa. Pero ahora, después de que este miércoles se oficializara la convocatoria de la huelga indefinida desde el 11 de mayo, puede que el escenario haya cambiado.

Así lo ha expresado la propia consellera, Mari Carmen Ortí, en declaraciones a los medios en las Corts Valencianes. Preguntada por la huelga, ha dicho que el Consell “sigue abierto al diálogo, sigue abierto a la negociación”, aunque varios de los sindicatos se levantaran de la mesa ante lo que consideraban un bloqueo en las conversaciones. Y ha añadido algo nuevo: que están preparando “una propuesta que, en cuanto la situación financiera de la Comunitat Valenciana lo permita, se va a poner encima de la mesa”. Sobre si confía en un acuerdo in extremis que evite el paro, ha contestado: "Para mí eso sería un escenario ideal y estamos trabajando en en ese sentido".

No ha abandonado la referencia a la situación presupuestaria, pero sí ha dicho que se trabaja ya con la Conselleria de Hacienda para ver “las posibilidades” que hay sobre la mesa. “Como sabéis, partimos de una situación de infrafinanciación de la Comunitat, absolutamente todo se está sacando a pulmón”, ha añadido. “Efectivamente, tenemos interés en poder dar cobertura a las reivindicaciones de los docentes, pero tenemos que hacerlo con seriedad y contando con los medios de los que disponemos”, ha dicho Ortí.

Reunión de los sindicatos con la Conselleria de Educación

Reunión de los sindicatos con la Conselleria de Educación / GVA

No ha especificado cuándo estará lista esa propuesta, ni de dónde saldrán los recursos que, aseguraba el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, que era “una imposibilidad” conseguir. Pero sí ha dicho que la idea es que la propuesta de mejora económica esté lista “lo antes posible”. Y, sobre la procedencia de los fondos, ha deslizado: “Si hubiese una financiación justa, lo tendríamos muy fácil. Como no tenemos una financiación justa, pues estamos valorando diferentes posibilidades”.

Fía la evaluación a los servicios mínimos

“De momento, se está a la espera de la convocatoria de huelga para conocer el día de inicio y el alcance que puede tener para adoptar una serie de medidas u otras”, expresaban fuentes de la Conselleria a principios de la semana. Pero la consellera se ha referido este jueves a los servicios mínimos como forma de garantizar la evaluación.

“Disponemos de los mecanismos que recoge la propia ley, con los servicios mínimos que evidentemente se tienen que cumplir, pero también iremos analizando el porcentaje de seguimiento de esa huelga e iremos arbitrando medidas”, ha destacado. La idea es que “según las posibilidades de los claustros que no ejerzan su derecho a la huelga” se pueda dar respuesta a las necesidades de evaluación. 

Sobre si va a volver a reunirse con los sindicatos antes del inicio de la huelga, ha dicho que se está reuniendo “continuamente” con ellos. “No conozco ningún conseller que se haya sentado tantas veces en la mesa con los sindicatos; fue la primera cosa que, como consellera, hice inmediatamente después de asumir el cargo”, ha resaltado.

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También ha recordado que el lunes de la semana pasada se reunió con los representantes de los trabajadores y destacó “que la reunión se había desarrollado con cordialidad y que sí que había puntos de encuentro”.

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