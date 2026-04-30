El paro de médicos deja casi 80.000 citas canceladas en cuatro días pese a los servicios mínimos

Los médicos valencianos y de toda España cierran la cuarta semana de huelga indefinida desde diciembre con un seguimiento del 9,35 % en toda la autonomía, el más alto desde el lunes, por lo que la huelga ha tenido un apoyo creciente a lo largo de toda la semana. Un día más, el apoyo ha sido mucho más contundente en la provincia de Alicante, donde no ha trabajado el 14,41 % de los facultativos, según la información oficial de la Conselleria de Sanidad. En la de Valencia, se ha quedado este jueves en el 6,71 % y en la de Castellón en el 6,54 %.

A falta de confirmar los datos oficiales del impacto en las consultas, se estima que los hospitales y centros de salud habrán cancelado casi 80.000 consultas, cirugías y pruebas técnicas en toda la sanidad pública valenciana. Durante los primeros tres días, se han reprogramado 69.528, por lo que la cifra total desde diciembre es de 269.528; el martes y miércoles, se han añadido a este apartado 26.000 citas. Por procedimientos, son 101.925 cancelaciones en consultas externas, 34.609 en técnicas, 33.46 cirugías y 129.648 consultas en Atención Primaria, donde más impacto está teniendo el paro.

Tras la manifestación del miércoles por el centro de València, con una sentada previa en la plaza de la Reina, el sindicato CESM -son quienes convocan el paro a nivel nacional- muestra su "satisfacción" por el seguimiento de los paros, pese a los servicios mínimos elevados que han mantenido los quirófanos funcionando al cien por cien. "Las estimaciones apuntan a un amplio respaldo por parte de los profesionales sanitarios, tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria, consolidando así la línea de participación registrada en meses anteriores", apuntan.

Lo cierto es que las diferentes manifestaciones -hubo una en diciembre, otra en febrero y esta de abril- han ido perdiendo participación. El mejor síntoma de lo difícil que resulta mantener una confrontación con el Ministerio de Sanidad y una tensión en el sistema durante meses. A la huelga indefinida, aún le restan dos semanas de paros, en mayo y junio, que podrían seguir perdiendo fuerza, aunque está por ver.

La posición de la ministra de Sanidad, Mónica García, parece inamovible y, por el momento, no ha dado visos de tenderles la mano. Por eso, CESM pidió el miércoles la intercesión del presidente Pedro Sánchez, pero este ha evitado pronunciarse.

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Reivindicación autonómica

En esta ocasión, la convocatoria era doble: nacional y autonómica para reclamar la llegada de la reducción de la jornada laboral a 35 horas. La primera reunión de la Mesa Sectorial se producirá el lunes, dos años después de la última sobre esta temática. En la sentada del miércoles hubo gritos contra el conseller Marciano Gómez y se pidió su dimisión. Y este jueves, un par de facultativas de Nefrología del hospital Doctor Peset de València protestaron a su llegada al acto de graduación de los MIR y EIR de Medicina Familiar y Comunitaria.