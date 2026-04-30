A por la foto perfecta del eclipse (con permiso de las nubes)

Este jueves podría considerarse un ensayo general para el eclipse total de sol que se vivirá -entre otros lugares- en la Comunitat Valenciana el 12 de agosto. El sol estará esta tarde en la misma posición en el cielo que ocupará el día del fenómeno, así que es el momento ideal para comprobar cómo se verá el eclipse de este verano desde la ubicación elegida. Eso, si lo permiten las nubes previstas para esta tarde en varios puntos de la Comunitat Valenciana.

Un minuto en València y un minuto y 34 segundos en Castelló. Es el tiempo durante el cual, el próximo 12 de agosto, el sol estará tapado por la luna en un eclipse total de sol, el primero del conocido como “trío de eclipses” (en 2026, 2027 y 2028) que podrán verse desde la Comunitat Valenciana. En concreto, la provincia de Castellón y la mitad norte de la de València, incluyendo la capital, están en la zona de totalidad. Será poco más de un minuto, pero histórico: no ocurre desde hace más de un siglo.

Pero, como recuerdan desde el Instituto Geográfico Nacional, para poder observar el eclipse total del próximo 12 de agosto, no solo es necesario estar en la franja de totalidad. También es necesario poder ver el sol sobre el horizonte.

Y eso no es posible desde todos los puntos, ni siquiera dentro de la franja desde la que se verá cómo el sol es cubierto por la luna totalmente. Pero para comprobar si, en determinada ubicación, se verá bien el eclipse total del 12 de agosto, este jueves es el día perfecto para hacer la prueba.

El día espejo

¿Por qué esa fecha? Durante el eclipse del 12 de agosto de 2026, el sol se situará muy próximo al horizonte, por lo que escoger correctamente el punto de observación resulta fundamental. Para verificar si se podrá ver desde el punto escogido, el 29 de abril es ideal, porque ese día se encuentra aproximadamente a la misma distancia del solsticio de verano que el propio eclipse —unos 52 días antes y después—. Esta simetría hace que la trayectoria solar en ambos días sea muy similar.

En la práctica, el sol se ocultará casi en el mismo punto del horizonte y alcanzará una altura comparable. Esto implica que cualquier obstáculo —como edificaciones, árboles o relieves del terreno— afectará de forma prácticamente idéntica en ambas ocasiones. Es decir, que este 29 de abril será una referencia muy útil para confirmar si el lugar elegido es adecuado.

La hora clave: entre las 19.30 y las 20.30

En resumen, un lugar puede considerarse adecuado para observar el eclipse si, en él, el sol permanece visible y sin obstáculos. Esta comprobación puede hacerse entre las 19:30 y las 20:30 del 29 de abril aproximadamente, una franja que coincide con el periodo en el que la luna irá cubriendo progresivamente el sol en agosto.

En la práctica, lo que se debe hacer para comprobarlo es situarse en el lugar en el que se prevea observar el eclipse (la calle, un punto de observación en el medio rural, una terraza) y ver la puesta de sol. Si en ese momento algo impide la visión, ocurrirá lo mismo en agosto. Si, por el contrario, se percibe completa, es un buen punto para ver el eclipse de este verano.

La Generalitat se apunta al eclipse

La Generalitat ha puesto en marcha una web específica para informar a la ciudadanía sobre el próximo eclipse solar del 12 de agosto. El nuevo portal centraliza toda la información relevante sobre este acontecimiento, incluyendo recomendaciones, recursos divulgativos y la localización de puntos oficiales de observación, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y accesible para toda la población.

En la web se incluye una cuenta atrás, así como un mapa de duración de la fase de totalidad en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana y algunos puntos sugeridos de observación. A partir de la información obtenida tras la visualización del eclipse espejo, la Generalitat irá actualizando los puntos oficiales de observación para la jornada del 12 de agosto.

Mapa de dónde se verá el eclipse del 12 de agosto en la Comunitat Valenciana / GVA

Un mapa para comprobarlo

El Instituto Geográfico Nacional ha desarrollado tanto un mapa como una página web en la que se incluye una animación que muestra cómo avanzará la sombra generada por la superposición de la luna sobre el sol.

Noticias relacionadas

Visualizador de eclipses del Instituto Geográfico Nacional.

Además, para quienes deseen obtener datos más detallados de un punto concreto, la herramienta incorpora un buscador donde es posible introducir una ciudad o dirección. De este modo, se pueden consultar aspectos como la visibilidad en esa ubicación, la duración del fenómeno, la hora de inicio, el momento de máxima cobertura o el tiempo durante el que será observable.