'Juanfran President' exhibe complicidad con Ens Uneix a las puertas de las Corts

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha coincidido con la comitiva de los municipalistas que este mediodía ha acudido a las Corts a presentar la iniciativa legislativa popular para rebajar el listón electoral en la Comunitat Valenciana al 3 %. Llorca, al que le acompañaba un asesor con cámara siguiendo los pasos del president durante la jornada, se ha saludado y fotografiado con varias personas en el camino al Palau. El equipo de Presidència está en plena operación para dar a conocer al gran público al exalcalde de Finestrat, con los ojos puestos en las elecciones de mayo de 2027 y en aumentar su grado de notoriedad.

Llorca ha exhibido buen rollo con el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el resto del equipo de municipalistas. El actual president fue la pieza esencial que permitió engrasar el pacto entre Ens Uneix y Mompó y Mazón que en 2023 permitió al PP acceder a la presidencia de la Diputación de Valencia. La complicidad es total: "¿Tengo que revisarlas una por una?", ha bromedado con Natàlia Enguix, de Ens Uneix, y David García, presidente de Unión Municipalista, respecto a las firmas presentadas.