Llorca defiende que cumplirá "todas las leyes" sin rechazar la exigencia de Vox de "prioridad nacional"

Por un momento, el hemiciclo ha contenido el aliento ante la respuesta de Juanfran Pérez Llorca a Vox. "Le aseguro que la Generalitat va a seguir aplicando... ", ha dicho el 'president' y el pleno ha quedado expectante ante si la siguientes palabras eran "la prioridad nacional", esa que minutos antes le había exigido implementar su aliado parlamentario. Pero no. "Va a seguir aplicando el sentido común", ha rematado Llorca, quien acto seguido ha marcado un límite a la petición de los voxistas: "Cumpliendo todas las leyes", con un matiz por si acaso: "aunque no nos guste".

"Le aseguro que la Generalitat va a seguir aplicando el sentido común, cumpliendo todas las leyes, y en aquellas que no estamos de acuerdo, presentamos recurso", ha explicado el jefe del Consell, cerrando la sesión de control, ante la petición directa de Vox. Ha sido la forma del dirigente 'popular' de marcar cierta distancia con la incorporación tal cual de la exigencia de los voxistas, recurrible en los tribunales según ha avisado el Gobierno de España y la izquierda, pero sin rechazar el marco. O dicho de otra forma: sí a la música, veremos la letra.

Es evidente que es un debate incómodo para Llorca que más que una sesión de control, ha vivido un ejercicio de equilibrismo. Y si cada referencia puede dar pie a un nuevo análisis terminológico, lo que sí que se sabe de la "prioridad nacional" es que es una reclamación que los voxistas han colmado en los acuerdos de investidura en Extremadura y Aragón, del que el PP de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla se han desmarcado y que ahora se cierne sobre los populares valencianos y el Consell si quieren tener presupuestos para 2026.

Todo ese contexto ha aterrizado en las Corts y el president ha visto cómo la presión le llegaba tanto de sus socios de la ultraderecha como de la izquierda, muy dura ante la posibilidad de aplicar esta medida. De hecho, esta "prioridad nacional" ha copado toda la intervención del síndic del PSPV, José Muñoz, que ha cargado contra el concepto señalándolo como un principio "cruel", "supremacista", equiparándolo con las "leyes de Nuremberg" del nazismo y retratando a Llorca como un 'president' que "obedece a Abascal y asume sus órdenes".

Llorca entra en el pleno de las Corts, este jueves. / Biel Aliño / EFE

Lejos de negar la mayor, Llorca ha replicado con su reinterpretación de la exigencia vinculándola al empadronamiento y ha desviado el foco señalando como "prioridad nacional" otras actuaciones políticas, citando agravios del Gobierno central, como la reconstrucción ante la dana, la infrafinanciación, las obras hídricas, la construcción de vivienda o las listas de espera. "La Comunitat Valenciana no es una prioridad nacional para el Gobierno de España", ha indicado pidiéndole dejarse de "debates estériles".

Discurso leído

Su respuesta al PSPV ha sido la única mención de la expresión "prioridad nacional", concepto que ha evitado concienzudamente durante su respuesta a Vox, en el único discurso que llevaba preparado a la tribuna. Los voxistas le han reiterado la medida en un momento en el que aparecen como clave para poder dar luz verde a unos presupuestos que siguen encallados. "Prioridad nacional no es exclusión, es preferencia", ha apretado el síndic voxista, José María Llanos, quien, sin embargo, le ha abierto la puerta a que esa prioridad nacional no sea "incumplir la ley".

A ese punto se ha acogido Llorca como cerco a ponerle la letra de la norma a la música que le entonan desde Vox. "Le aseguro que la Generalitat va a seguir aplicando el sentido común cumpliendo todas las leyes", ha indicado el jefe del Consell, que ha remarcado: "Mientras esté una ley en vigor, esta administración va a ser ejemplar". Es una forma de aceptar, pero no, de comprar el marco de la idea de los voxistas, pero no en el cómo ha de escribirse en el DOGV o votarse en las Corts.

Porque fijar cualquier preferencia para los nacidos en la Comunitat Valenciana por encima de los procedentes del extranjero solo por el hecho de serlo (no por llevar más o menos tiempo empadronado, que es una cuestión distinta) vulnera los principios de no discriminación de la Constitución, un buen puñado de leyes estatales, el propio Estatut d'Autonomia valenciana y hasta la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.

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Tampoco ha hecho referencia a la "prioridad nacional" al contestar a Joan Baldoví, síndic de Compromís, quien le ha insistido en que su "prioridad no son los valencianos" y le ha exigido que acabe "con la agonía de esta legislatura". "Necesitamos un presidente que se preocupe por resolver los problemas de los valencianos y usted no lo es", le ha indicado el dirigente valencianista ante lo que Llorca ha entrado en los líos internos de Compromís: "Cómo van a aclarar algo ustedes para los valencianos, si entre ustedes no se aclaran, usted y Oltra son unos irresponsables".