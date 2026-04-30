Vaivén
La médico de familia número 9 'en casa' del conseller Gómez
El hospital Doctor Peset de València ha acogido el acto de despedida de los médicos y enfermeros que han realizado el MIR y el EIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en los departamentos de la provincia de Valencia. En total, 212 médicos y 33 enfermeras que podrán pasar a formar parte de la plantilla de la sanidad pública valenciana. Al acto ha asistido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que como médico de familia ha vivido un acto muy especial con sus compañeros y compañeras. Pero lo ha sido más aún porque entre las residentes se encontraba una de sus hijas que siguiendo los pasos de su progenitor es médico de familia de profesión.
Es la novena en la familia del titular de Sanidad. El padre de Gómez ya fue médico de Atención Primaria en Cuenca. También lo son dos de sus tíos, su mujer -que ejerce en el General- y sus hermanos. Y tiene otros dos sobrinos que están estudiando para convertirse en médicos en el futuro.
Ha sido el propio conseller el que le ha entregado el diploma a su hija durante la ceremonia. Y esta no ha podido darle un caluroso abraza. Antes durante el discurso de Gómez, la ya médica se ha emocionado al graduarse del MIR con su padre como conseller.
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