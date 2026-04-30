Morant fija la hoja de ruta del PSPV ante el año electoral con la dana de ariete

La tarde empezó con una visita a una pasarela, la María Cambrils que cruza el barranco del Poyo en Picanya y que fue engullida por el agua el 29 de octubre de 2024, sin embargo, más que una estructura arquitectónica lo que ha dibujado Diana Morant en la ejecutiva posterior es el camino hasta las urnas, vía de asalto a la Generalitat. La meta está fijada en mayo de 2027 (salvo adelanto forzado) y con algo más de un año de antelación, la líder del PSPV ha puesto a la formación a andar entre espacios en plena reconstrucción tras la dana, como si levantar aquello que ha quedado destrozado fuera una metáfora de lo que tienen los socialistas por delante.

El "cambio de marcha", según trasladan fuentes de la dirección autonómica, se evidenciará el próximo 9 de mayo en el Comité Nacional que la ejecutiva de la formación ha aprobado convocar en un ambiente cargado de simbolismos. Ante los significantes vacíos que se acumulan en la rutina, prácticamente todo lo que ha envuelto a la reunión operativa de los socialistas ha desprendido alguna figura retórica: encuentro en la zona cero de la dana por segunda vez este año, el día que se cumplen 18 meses y con presencia de Ciprià Císcar, invitado de honor a la cita sentado al lado de la líder socialista.

La estampa de los dos juntos se deberá repetir en las sucesivas reuniones de la dirección cuando el Comité Nacional oficialice el nombramiento del veterano dirigente del PSPV, que subió el primer peldaño de su larga escalera de cargos en Picanya hace casi 50 años, como nuevo presidente del partido, decisión adoptada por la dirección hace un mes y todavía pendiente de ratificación. Será uno de los puntos más prosaicos de la convocatoria del máximo órgano entre congresos para dentro de dos semanas, adelantándose así al Comité Federal previsto en el PSOE para antes de verano y tras las andaluzas.

Morant visita la pasarela de Picanya junto al alcalde, este miércoles. / Europa Press

Y si los comicios del 17 de mayo en Andalucía determinarán futuros pasos en el partido a nivel estatal, el PSPV va haciendo su marcha de manera autónoma con el "empuje", así lo transmiten fuentes de la dirección, que supone que haya "una posibilidad real para lograr una mayoría de progreso". Con esa idea, Morant ha expresado ante los medios de comunicación que la convocatoria del Comité Nacional servirá para avanzar en la "construcción del proyecto político" con el objetivo de "abrir el partido a la sociedad". "Queremos sumar a toda la gente que quiera ser el proyecto alternativo a Pérez Llorca", ha indicado, situanod al actual jefe del Consell como rival.

Esa "construcción del proyecto político" tendrá entre sus próximas concreciones, según fuentes conocedores de la dirección autonómica, el Comité Nacional citado, que servirá para "engrasar la maquinaria", y la celebración de la Conferencia Política que en un principio estaba prevista para el 17 de mayo, pero que se ha aplazado hasta el 19 y 20 de septiembre para no coincidir con las elecciones andaluzas, ese domingo. En esta cita se debe concretar una propuesta lo más parecido a un programa electoral tras varios encuentros sectoriales en los últimos meses.

"No nos olvidamos de la dana"

Antes de plasmar cualquier medida, lo que sí que está claro es que para el PSPV la dana continuará siendo un factor discursivo y movilizador importante. La cita en Picanya a los 18 meses de la gran riada es un ejemplo, siendo la segunda ejecutiva del PSPV en la zona cero en lo que va de año. También su reivindicación ante la pasarela María Cambrils de las inversiones llevadas a cabo por el Gobierno central. "No nos olvidamos de la dana, desde el Gobierno de España vamos a continuar estando hasta el último día, hasta que la última infraestructura esté arreglada", ha reiterado.

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Morant ha afeado que el Consell ha establecido un plan de reconstrucción y que lo ha hecho "todo" el Gobierno "junto con los ayuntamientos". Por ello y por el avance de la instrucción judicial que investiga la gestión el 29-O, la dirigente socialista ha remarcado la necesidad de "abrir una nueva etapa, una en la que el president no esté tapando con dinero público la vergüenza que supuso Mazón" y en la que se quite la imagen de tener "uno a uno" a los miembros del Ejecutivo autonómico "yendo a declarar ante la jueza".