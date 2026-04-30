O en tres meses o en tres legislaturas: la rebaja del listón electoral al 3 % de los municipalistas depende ahora de la "voluntad política" de Llorca

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el de Nules, David García, han llevado esta mañana al registro de entrada de las Corts Valencianes las más de 11.000 firmas recogidas en todo el territorio valenciano para bajar el listón electoral del 5 % autonómico que existe en estos momentos al 3 % provincial. Es un tema importante: la barrera que endurece a los partidos minoritarios el acceso a la representatividad institucional y que durante la democracia ha dejado fuera de las Corts a muchas fuerzas y decenas de miles de votantes.

La confederación de partidos independientes Unión Municipalista ha formalizado la iniciativa legislativa popular que presentaron hace casi un año para la reforma de la Ley electoral valenciana. La propuesta, para la que han recogido mil firmas más de las necesarias para evitar sustos, pide bajar la barrera del 5% al 3% y que el cómputo de votos se realice a nivel provincial y no autonómico “para avanzar hacia un sistema más justo, representativo y que refleje mejor la pluralidad política y territorial”.

La vicepresidenta primera de la Diputación de València y coordinadora provincial Unión Municipalista, Natalia Enguix, y Toño Carratalá, alcalde de Alberic y director general de la FVMP también han participado en el acto simbólico, además de otros cargos y representantes de partidos independientes.

Recogidas las firmas y presentadas, la cámara realizará un muestreo los próximos días, y todo quedará ya en manos de los partidos. Aunque Ens Uneix se ha garantizado la complicidad del PP desde 2023 por el pacto en la diputación y cuentan con que Pérez Llorca no bloqueará el debate, a partir de este momento deberán reunirse con los grupos políticos.

Rodríguez, García y Enguix, ante las Corts. / Levante-EMV

Ens Uneix ya llevó una moción al pleno de la Diputación de Valencia, y encontró el voto favorable de PSPV y Compromís y la abstención del PP. Reclaman coherencia ahora que el debate se va a plantear en la cámara legislativa.

"Voluntad política"

Según han trasladado fuentes jurídicas de las Corts, todo depende ahora de la "voluntad política". Podría abordarse en el mes de junio o julio, o podría quedar en el cajón durante tres legislaturas, les han explicado de manera gráfica. En Ens Uneix, no obstante, dan por hecho que habrá debate y que habrá rebaja de la barrera electoral. Sin llegar a máximos, a ese 3 % provincial, ven viable que el PP termine aceptando un 5 % provincial, que dejaría el precio de un escaño por Valencia en torno a 70.000 votos, por poner un ejemplo. Esta mañana, de hecho, Rodríguez ha vuelto a exhibir la buena relación con Pérez Llorca, con el que se han encontrado en la puerta de las Corts.

Antes de la entrega de las firmas, el alcalde de Ontinyent ha señalado: “Lo que pretendemos es acabar con una anomalía democrática y tratar de que el voto de la ciudadanía tenga su reflejo en las Corts. Una anomalía democrática que existe solo en la Comunitat Valenciana y en pocos territorios más y que hace que exista una infrarrepresentación del voto ciudadano: Tenemos una necesidad luchar contra la desafección ciudadana, que muchas veces ve como su voto no obtiene nunca representación”.

Esta petición situaría a la Comunitat Valenciana en el nivel de otras ocho comunidades autónomas —País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Castilla y León— que ya cuentan con un umbral del 3%.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Unión Municipalista, David García: “La reforma de la ley electoral es una deuda pendiente con la ciudadanía, que va en la línea de asegurar que haya una representatividad más acorde a la diversidad de nuestra sociedad, para garantizar el principio consagrado en la Constitución Española del pluralismo político".

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La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, ha señalado: “Con la entrega de las firmas, estamos más cerca de lograr una democracia real. Ahora mismo hay ciudadanía que tiene menos valor en función del territorio donde vive. Ha llegado el momento de abrir las instituciones a la pluralidad y poner fin a las reglas que solo benefician a los de siempre”.