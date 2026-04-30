PP y Vox blindan su alianza sobre À Punt y eligen al (futuro) presidente sin la izquierda

À Punt tiene nuevo miembro para su consejo de administración, el órgano encargado de gestionar la radiotelevisión pública valenciana. Y no uno más. Las Corts ha elegido este jueves, a propuesta del PP y con los votos de Vox, a Román Ceballos, exalto cargo de la Generalitat entre 1997 y 2012, tiempos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra, y quien se aventura como futuro presidente de la corporación autonómica, puesto en interinidad desde diciembre.

Con necesidad de dos votaciones en urna, por lo tanto supuestamente secreta, para alcanzar el requisito legal de su nombramiento, el parlamento valenciano ha designado a Ceballos como nuevo miembro del consejo de administración, paso previo para que el resto de integrantes de este órgano le acaben nombrando como máximo responsable de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la empresa pública que rige la cadena autonómica.

Aunque el voto ha sido secreto, los 52 apoyos que ha recibido su nombre han coincidido con los 52 diputados presentes de PP y Vox, que han vuelto a ejercer de alianza consolidada para fijar cargos en los puestos de decisión sobre À Punt. De hecho, de los ocho integrantes que componen este consejo de administración, siete han sido designados en las Corts, todos con la misma mayoría que ha ungido este jueves a Ceballos: los votos de populares y voxistas.

Ese pacto para llevar a Ceballos al órgano de decisión de À Punt se complementará con el voto de sus compañeros de mesa para nombrarlo como presidente sustituyendo a la hoy presidenta interina, Rosalía Mayor, que tomó esta responsabilidad en diciembre en sustitución de Vicente Ordaz, hoy secretario autonómico de Comunicación tras la llegada de Juanfran Pérez Llorca. Será así el tercer presidente de la nueva empresa pública impulsada por la ley de PP y Vox en menos de dos años.

Ex alto cargo

Ceballes es un viejo conocido de los 'populares' de cuyos gobiernos en la Generalitat formó parte entre 1997 y 2012, siempre vinculado con las responsabilidades de Trabajo. Fue director general de Trabajo y Seguridad Laboral entre 1997 y 2011, y un año después fue ascendido a secretario autonómico de Formación y Empleo. También fue uno de los impulsores del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). Posteriormente fue director del Área Laboral de KPMG Abogados en la Comunitat Valenciana.

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De hecho, su paso por la Generalitat y por la consultora le hacen ser un viejo conocido de los sindicatos de Canal 9. Fuentes de los representantes de los trabajadores recuerdan que Ceballos fue el representante de la Generalitat en la negociación del segundo ERE de la extinta televisión autonómica mientras que la sección de Intersindical en À Punt ha señalado en redes sociale que su elección para presidir la empresa pública es "inquietante" recordando aquella situación.