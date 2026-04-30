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Puente de mayo pasado por agua: Aemet lanza un aviso amarillo por lluvias y tormentas en Valencia

El viernes 1 de mayo se espera el día de mayor inestabilidad

Vuelven las lluvias a la Comunitat Valenciana.

Vuelven las lluvias a la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un inicio del puente de mayo marcado por la inestabilidad atmosférica en toda la provincia de Valencia. Este viernes, Día del Trabajador, estará pasado por agua en gran parte de la provincia, lo que repercutirá a los planes de muchos valencianos y valencianas que esperaban pasar el día libre en la naturaleza. Del mismo modo, los desplazamientos por carretera, que se prevén numerosos este viernes, se verán afectados por las fuertes lluvias, por lo que se deberá aumentar la precaución al volante.

Alerta amarilla el viernes 1 de mayo

Aemet ha lanzado una alerta amarilla para este viernes 1 de mayo en las comarcas del interior de Valencia por lluvias y tormentas, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo durante las priemras horas del día. La festividad del Día del Trabajador comenzará con cielos muy nubosos en gran parte de la provincia. Según los datos de AEMET, el viernes será la jornada más complicada del fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas tenderán a bajar debido a las nubes y las precipitaciones, con valores entre los 21 y los 23 °C en la capital y áreas metropolitanas. El viento soplará del nordeste en el litoral, con intervalos de intensidad moderada.

Lluvia todo el fin de semana

El sábado llega sin alertas meteorológicas, pero la jornada se mantendrá inestable aunque con una ligera tendencia a la mejoría conforme avance el día. Se esperan lluvias durante todo el día, que se harán más frecuentes en el norte de la provincia.

Los cielos alternarán nubes y claros y las temperaturas apenas sufrirán variaciones significativas, que oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 22 y 24 °C de máxima. El viento predominante será de componente este, lo que aportará un índice de humedad elevado en las zonas costeras.

Para cerrar el puente, el domingo 3 de mayo la meteorología mantiene la misma tónica y habrá precipitaciones con posibilidad de ir acompañadas de barro en puntos aislados de la provincia.

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A pesar de la nubosidad, se espera un ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar o superar los 25 °C en el interior, mientras que en la costa se mantendrán sobre los 22 °C.

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