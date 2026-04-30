Rejuvenecer, reparar y reconectar: Hospital Quirónsalud Valencia, pionero en ginecología regenerativa para la mujer en todas las etapas de la vida

Durante años, muchas mujeres han convivido en silencio con molestias íntimas que afectaban profundamente a su calidad de vida. Dolor durante las relaciones, sequedad vaginal, pequeñas pérdidas de orina o cicatrices tras el parto han sido, en demasiadas ocasiones, problemas normalizados o relegados a la esfera privada. Hoy, esa realidad empieza a cambiar gracias a la ginecología regenerativa, una disciplina que gana terreno y que en el Hospital Quirónsalud Valencia ha encontrado uno de sus principales referentes en Valencia.

Con más de una década de experiencia, esta unidad fue pionera en introducir en Valencia tratamientos avanzados basados en la medicina regenerativa y la tecnología mínimamente invasiva. Bajo la dirección de los doctores José Enrique Martín y Víctor Martín, especialistas en Ginecología y Obstetricia, el servicio ha evolucionado hasta consolidarse como un espacio donde la innovación médica se combina con un enfoque cercano y personalizado. No se trata únicamente de tratar patologías, sino de mejorar la funcionalidad, el bienestar y la confianza de las pacientes en todas las etapas de su vida.

Qué es la ginecología regenerativa y por qué marca la diferencia

La ginecología regenerativa y estética supone, en este sentido, un cambio de paradigma. Frente a la visión tradicional centrada exclusivamente en la enfermedad, este enfoque amplía la mirada para abordar también aspectos como la elasticidad del tejido vaginal, la hidratación, la sensibilidad o la estética genital. Todo ello con técnicas seguras, eficaces y realizadas en un entorno hospitalario que garantiza el máximo control clínico. «El cambio es enorme», explican desde la unidad, donde aseguran que muchas mujeres recuperan no solo comodidad en su vida diaria, sino también seguridad en sus relaciones y en su propio cuerpo.

Uno de los grandes valores diferenciales de esta unidad es precisamente ese contexto hospitalario. Realizar estos tratamientos en el Hospital Quirónsalud Valencia no solo permite acceder a tecnología de última generación, sino también a un equipo multidisciplinar y a los más altos estándares de seguridad clínica. Ese entorno resulta clave para ofrecer una atención integral, con todas las garantías médicas, especialmente en procedimientos mínimamente invasivos que requieren supervisión especializada.

Qué problemas de salud íntima femenina puede tratar esta unidad

La unidad aborda problemas que afectan a la calidad de vida de la mujer y que pueden aparecer en distintas etapas vitales. Entre ellos figuran la sequedad vaginal, la atrofia genital, la incontinencia urinaria de esfuerzo leve, la laxitud vaginal, las disfunciones sexuales como el dolor en las relaciones, las cicatrices dolorosas o inestéticas tras un parto o cirugía y alteraciones funcionales o estéticas de la zona genital.

La mayoría de pacientes son mujeres en etapa posparto o posmenopáusica, aunque también acuden mujeres jóvenes que desean corregir molestias o alteraciones tras partos, cirugías o por predisposición genética. Es un perfil diverso, pero todas buscan una solución médica de calidad para un problema que afecta a su salud íntima, su bienestar y, en muchos casos, su autoestima.

Desde la Unidad de Ginecología Regenerativa, Funcional y Estética de Quirónsalud Valencia ofrecen diferentes tratamientos orientados a mejorar el bienestar íntimo de la mujer. / Quirónsalud Valencia

Tratamientos entre los 25 y los 40 años: postparto, recuperación funcional y vaginismo

El perfil de las pacientes responde a momentos vitales muy concretos. Entre los 25 y los 40 años, muchas mujeres acuden tras el parto, buscando recuperar la funcionalidad y el equilibrio íntimo. En esta etapa, tratamientos como el láser vaginalpermiten mejorar la elasticidad y la hidratación del tejido, al tiempo que ayudan a corregir la laxitud vaginal o las pérdidas leves de orina. El láser está especialmente indicado en postparto y menopausia y se utiliza, entre otros casos, para sequedad vaginal, síndrome genitourinario de la menopausia, laxitud vaginal tras partos, pérdidas leves de orina y liquen.

En esa misma franja, técnicas como Caress Flow favorecen la regeneración de la mucosa vaginal y resultan especialmente útiles en la recuperación posparto, en la mejora de infecciones recurrentes, la sequedad vaginal, la atrofia vulvovaginal, el dolor durante las relaciones o la laxitud vaginal leve. Su valor está en que mejora la hidratación, elasticidad y calidad del tejido de forma no invasiva y sin dolor.

También en mujeres jóvenes, la toxina botulínica se presenta como una solución eficaz para el vaginismo, al relajar la musculatura del suelo pélvico y facilitar una vida sexual sin dolor. Está indicada en vaginismo primario o secundario, dolor durante la penetración, hipertonía del suelo pélvico o fracaso de tratamientos conservadores. Junto a ello, procedimientos como el G-Shot buscan mejorar la sensibilidad y la respuesta sexual mediante la infiltración de ácido hialurónico, especialmente en casos de disminución de la sensibilidad sexual o dificultad para alcanzar el orgasmo.

Entre los 40 y los 50 años: perimenopausia y primeros cambios hormonales

A medida que la mujer se acerca a los 40 o 50 años, comienzan a aparecer los primeros síntomas asociados a los cambios hormonales. En esta etapa de perimenopausia, la sequedad, la pérdida de sensibilidad o las molestias durante las relaciones son cada vez más frecuentes. Aquí, la medicina regenerativa ofrece alternativas como el plasma rico en plaquetas (PRP), que utiliza factores de crecimiento de la propia paciente para estimular la regeneración natural del tejido. Está especialmente indicado en casos de sequedad vaginal severa, dispareunia, síndrome posmenopáusico, cicatrices dolorosas o pérdida de sensibilidad.

En esta misma etapa, la infiltración de ácido hialurónico mejora la hidratación, la elasticidad y el confort íntimo. Se utiliza para sequedad intensa, cicatrices postparto o quirúrgicas, pérdida de volumen en labios mayores o dolor durante la penetración. Tratamientos como Caress Flow continúan siendo clave, al compensar la disminución hormonal y restaurar el equilibrio vaginal, mientras que el G-Shot puede contribuir a recuperar la calidad de la vida sexual cuando existe pérdida de sensibilidad asociada a los cambios hormonales.

A partir de los 50 años: menopausia, postmenopausia y atrofia vaginal

En mujeres mayores de 50 años, especialmente en la menopausia y postmenopausia, el abordaje se centra en combatir la atrofia vaginal y la sequedad persistente. El láser vaginal se consolida como una de las herramientas más eficaces para tratar el síndrome genitourinario de la menopausia, mejorando la calidad del tejido y reduciendo las molestias. A ello se suman tratamientos como el PRP o el ácido hialurónico, que combinan regeneración y soporte estructural, y soluciones como Caress Flow, que actúan directamente sobre la hidratación profunda y la elasticidad.

Incluso en esta etapa, la toxina botulínica puede tener un papel en casos específicos de dolor, hipertonía del suelo pélvico o vaginismo asociado a atrofia, mientras que el G-Shot puede ayudar a recuperar parte de la sensibilidad perdida y mejorar el confort sexual, especialmente cuando se combina con otros tratamientos regenerativos.

Cirugía íntima mínimamente invasiva: cuándo está indicada

Junto a estos tratamientos, la unidad aborda también la cirugía íntima desde una perspectiva funcional y mínimamente invasiva. Lejos de ser únicamente una cuestión estética, cada vez más especialistas destacan su papel en la resolución de molestias físicas, secuelas del parto o alteraciones funcionales, dentro de un enfoque personalizado y combinado con técnicas de ginecología regenerativa.

Intervenciones como la labioplastia permiten corregir molestias o asimetrías en los labios menores cuando existe incomodidad al practicar deporte, con ropa ajustada, irritación, infecciones recurrentes o molestias en las relaciones sexuales. La vaginoplastia está orientada a recuperar el tono vaginal, especialmente tras partos o con el paso del tiempo, y suele indicarse con más frecuencia a partir de los 30 o 40 años en casos de sensación de amplitud vaginal, disminución de la sensibilidad, secuelas de partos o prolapso leve.

La perineoplastia, por su parte, repara el daño en el periné tras el parto y alivia cicatrices dolorosas; la clitoroplastia mejora la exposición y sensibilidad del clítoris cuando existe exceso de piel en el capuchón o disminución de la sensibilidad; y el lipofilling utiliza grasa de la propia paciente para devolver volumen y rejuvenecer los genitales externos, especialmente en casos de pérdida asociada a la edad, flacidez o aspecto envejecido.

Más allá de lo físico

El impacto de todos estos tratamientos va mucho más allá de lo físico. En palabras del equipo, el verdadero éxito reside en devolver a las mujeres la sensación de control sobre su propio cuerpo. Poder reír sin miedo a una pérdida de orina, mantener relaciones sin dolor o simplemente sentirse cómodas en su día a día son logros que marcan una diferencia profunda en la autoestima y el bienestar.

En paralelo, la creciente demanda refleja un cambio social significativo. Hablar de salud íntima femenina ya no es un tabú, sino una necesidad reconocida. Cada vez más mujeres buscan soluciones médicas de calidad para problemas que antes se asumían como inevitables. En ese contexto, el Hospital Quirónsalud Valencia se posiciona como un espacio donde la innovación, la experiencia y la sensibilidad clínica convergen para dar respuesta a una realidad que, por fin, empieza a visibilizarse.

Para más detalles, puedes acceder a la web del Hospital Quirónsalud Valencia y solicitar más información.