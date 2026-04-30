Los sindicatos temen que Sanidad plantee las 35 horas sin reforzar plantillas

La negociación sobre la reducción de la semana laboral a 35 horas entre el personal de la Conselleria de Sanidad se retomará este lunes 4 de mayo en una Mesa Sectorial, tras dos años congelada. Desde el departamento aseguran que tienen la intención de ponerla en marcha a 1 de enero de 2027, pero no concretan si esta medida irá acompañada de una ampliación de la plantilla de su Conselleria. En principio, un informe interno estima el impacto de la medida en 140 millones de euros, como adelantó Levante-EMV, pero eso no significa que el mismo se aplique.

De hecho, los sindicatos no confían en que vaya a producirse este refuerzo de personal porque, en la Mesa General, Hacienda esgrimió que no hay demasiado margen para incrementar las cuentas y que "el gasto será el mínimo". Es decir que podría aplicarse la medida sin incrementar el número de sanitarios; deberían ser 3.000 aproximadamente para compensar las 2,5 horas semanales que se restarán a la semana laboral de más de 74.000 profesionales.

Hay pocas pistas sobre la intención real de Sanidad más allá del "compromiso inequívoco" que defienden, aunque no han aplicado a lo largo de la legislatura. La convocatoria del lunes es una Mesa Sectorial y no Técnica, donde hay margen para debatir y realizar propuestas. Por eso, desde UGT, temen que la reunión sea solo testimonial y no haya trabajo real porque, de momento, no hay un plan trazado desde Conselleria para trabajar. De no llevarse el refuerzo de personal, el sindicato cree que el sistema sanitario tendrá "menos calidad y más seguridad" porque sobrecargará aun más al personal que esté trabajando.

Por su parte, CCOO defiende unas 35 horas, pero sin "aceptar un recorte encubierto", es decir, sin un refuerzo real de las plantillas y sin la correspondiente dotación presupuestaria. "No aceptaremos una implantación a coste cero que suponga un debilitamiento del sistema sanitario público valenciano", defienden en un comunicado. Solicitan también "un calendario real y viable".

Satse, el sindicato de Enfermería, también se ha pronunciado al respecto. Creen que el acuerdo no se debe negociar, sino que ya se firmó en marzo de 2023. Por eso, consideran que el conseller Marciano Gómez no ha hecho más que "bloquear deliberadamente" el acuerdo. Su cambio de criterio responde, en su opinión, a "un claro fin político antes de las futuras elecciones autonómicas". Por eso, les resulta difícil confiar en que haya "un compromiso real de cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados".

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