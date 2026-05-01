Más de 240 médicos y enfermeras finalizan el MIR y EIR en València: "El futuro en Atención Primaria es muy negro"

"El futuro de Atención Primaria es muy negro". Así de contundente se expresa Gloria, una de las 212 médicos interno residente (MIR) que finalizan su residencia el próximo mes en los hospitales de la Comunitat Valenciana; también lo harán 33 enfermeros especializados en Atención Primaria (AP). En su futuro inmediato, piensa irse de España para comprobar cómo trabajan los facultativos en otros países y, además, sentirse "valorada", "bien tratada" y cobrando "un sueldo decente sin tener que explotarte", confiesa. Es evidente que la opción de marcharse fuera es la de muchos jóvenes médicos, también la privada, que ha triplicado sus plantillas en una década en la autonomía valenciana. Antes de mirar hacia el futuro, toca reflexionar sobre la residencia y despedirse de los compañeros y amigos que han cosechado en los dos o cuatro últimos años, dependiendo si son facultativos o enfermeras. Y el hospital Doctor Peset de València ha acogido este jueves el acto de graduación de estos MIR y EIR.

En este tiempo, han aprendido que "ser médico es, generalmente, muy duro", cuenta Carlos Hernández, quien desea convertirse en médico de Urgencias hospitalarias, un mundo "aún más duro". A diferencia de Gloria, quiere seguir trabajando en el departamento de la Ribera, donde ha realizado su residencia porque, al ser un hospital más pequeño, "tiene más margen para actuar". "Tienes menos gente por encima y puedes tomar decisiones de forma más autónoma y seguir formándote", reconoce. Podrá hacerlo si se apunta a la bolsa de AP de la Conselleria de Sanidad, que está prácticamente vacía, y esperar la llamada para tener un contrato que seguro llegará.

Ese es el objetivo de la Generalitat Valenciana, que ha refrendado el conseller Marciano Gómez durante su intervención en el acto. "Queremos retener el talento y que os quedéis en la sanidad valenciana", les ha transmitido. Entre las medidas contempladas por Conselleria está el concurso de méritos para plazas de difícil cobertura en marcha con la que los médicos pueden convertirse en estatutarios sin hacer un examen; su único compromiso es mantenerse en ese puesto durante tres años. Una fórmula que Sanidad piensa repetir en el futuro.

Otra de las estrategias de Sanidad, en el terreno de la Enfermería en este caso, es la reconversión de plazas generalistas en otras de especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. "Da un poco de esperanza ver que en la Comunitat Valenciana se están transformando para poder trabajar en nuestra especialidad -, dice con satisfacción Sabina- y esto quita un poco de incertidumbre a nuestro futuro". Ha vivido el EIR al máximo y se le ha pasado "muy rápido" porque "han sido solo dos años".

Acto de graduación de los MIR y EIR de Medicina Familiar y Comunitaria en el hospital Doctor Peset de València. / GVA

Un MIR en un "suspiro"

El MIR de Sofía ha sido de cuatro años, pero ha sido "un suspiro" que "repetiría sin dudarlo". El futuro le asusta porque dejan de tenerlo "todo planificado" y lo cambian por "el mundo laboral real". Está tranquila porque tiene ante sí varias opciones: apuntarse en la bolsa y ejercer como médica en un centro de salud, decantarse por Urgencias de Atención Primaria o por las hospitalarias. Ha pensado en optar a una plaza de algún concurso de méritos, como el de difícil cobertura, que considera una opción "más transparente" que el concurso-oposición. Sin embargo, explica rotundamente que sus condiciones laborales "no serán las mejores después de 10 años de formación y dedicación". Antes de conseguir plaza, le esperan "contratos de tres meses, bajas, sustituciones de corta duración...".

Noticias relacionadas

"Es muy duro ser médico de Atención Primaria", insiste Gloria, quien ya ha aparecido al inicio del reportaje. Lo ha comprobado en primera persona, atendiendo a una media de 35 pacientes diarios en su centro de salud, una cifra nada desdeñable, pero muy alejada de los 10 o 15 enfermos diarios de especialidades como Cardiología. "Así no tienes tiempo para trabajar bien", añade. Es la dureza de la asistencia sanitaria de trinchera, en la primera línea. Para reforzarla y cubrir las cientos de vacantes existentes en la sanidad valenciana, en breve estos 245 especialistas serán médicos y enfermeras. En total, casi 800 médicos acaban su residencia este año en los hospitales valencianos.