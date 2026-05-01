El aumento salarial que reivindican los docentes podría rondar los 600 millones

La subida salarial que piden los docentes no es, de momento, una reivindicación homogénea entre los sindicatos presentes en la mesa de la educación pública. Pero las propuestas de varios de estos sindicatos permiten hacer un cálculo de cuánta inversión requeriría esta subida salarial, de manera aproximada, al menos para los docentes de la pública.

Según los cálculos realizados por Levante-EMV a partir de las diferentes propuestas iniciales de subida salarial, la subida total podría rondar los 600 millones de euros. Esa cifra se ha calculado partiendo de las propuestas iniciales de varios de los cuatro sindicatos que inicialmente convocaron la huelga del pasado 31 de marzo. En ese momento, convocaron STEPV, CSIF, UGT y CCOO. La indefinida del próximo 11 de mayo la han convocado ya oficialmente STEPV, UGT y CCOO, mientras que el CSIF ha consultado a sus afiliados y espera tener una decisión sobre si sumarse o no a los paros este próximo martes.

Dos sindicatos acudieron a la mesa de negociación con una cifra concreta: un mínimo de 300 euros de subida mensual. Es lo que proponían CSIF y CCOO. El primero de ellos hablaba de un “planteamiento de base” que consistía en un incremento mensual de 300 euros netos. Esos 300 euros extra persiguen equiparar los salarios de los profesionales valencianos con los que perciben sus homólogos de otras comunidades autónomas, ya que los docentes de la Comunitat Valenciana están, hoy, a la cola de España. En cuanto a Comisiones Obreras, su propuesta de mejora salarial también ronda los 300 euros al mes.

Si esos 300 euros son netos, y se calcula que, en coste salarial total (con IRPF y cotizaciones), la Conselleria debería asumir unos 600 euros al mes por docente, eso significa que la subida anual (en 14 pagas) debería ser de 8.400 euros anuales por cada profesor.

Pero ¿cuántos docentes se beneficiarían de esa subida? Según las cifras actualizadas por la Conselleria de Educación, hay 77.700 docentes en la educación pública valenciana. Si el cálculo se hiciera solo teniendo en cuenta a estos y no a sus homólogos de la concertada (aunque deberían equipararse sus salarios), la subida de 8.400 euros anuales por docente sería, para el total del cuerpo del profesorado de la pública, de 652 millones de euros.

La manifestación de profesores del pasado 31 de marzo, día de huelga / Celeste Martínez

Educación habla de una propuesta “lo antes posible”

La propuesta de mejora salarial para los docentes que puso sobre la mesa la Conselleria de Educación en sus reuniones con los sindicatos en las últimas semanas era que no había propuesta. Al menos, por ahora, fruto de “una imposibilidad" presupuestaria, indicaban desde el gobierno valenciano. En la mesa de negociación, los responsables de la Conselleria hablaban de presentar una propuesta retributiva en otoño, con unas nuevas cuentas autonómicas sobre la mesa. Pero ahora, después de que este miércoles se oficializara la convocatoria de la huelga indefinida desde el 11 de mayo, puede que el escenario haya cambiado.

Así lo ha expresado la propia consellera, Mari Carmen Ortí, en declaraciones a los medios en las Corts Valencianes. Preguntada por la huelga, ha dicho que el Consell “sigue abierto al diálogo, sigue abierto a la negociación”, aunque varios de los sindicatos se levantaran de la mesa ante lo que consideraban un bloqueo en las conversaciones. Y ha añadido algo nuevo: que están preparando “una propuesta que, en cuanto la situación financiera de la Comunitat Valenciana lo permita, se va a poner encima de la mesa”. Sobre si confía en un acuerdo in extremis que evite el paro, ha contestado: "Para mí eso sería un escenario ideal y estamos trabajando en ese sentido".

La consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, en las Corts / Rober Solsona / EP

No ha abandonado la referencia a la situación presupuestaria, pero sí ha dicho que se trabaja ya con la Conselleria de Hacienda para ver “las posibilidades” que hay sobre la mesa. “Partimos de una situación de infrafinanciación de la Comunitat, absolutamente todo se está sacando a pulmón”, ha añadido.

No ha especificado cuándo estará lista esa propuesta, ni de dónde saldrán los recursos que, aseguraba el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, que era “una imposibilidad” conseguir. Pero sí ha dicho que la idea es que la propuesta de mejora económica esté lista “lo antes posible”. Y, sobre la procedencia de los fondos, ha deslizado: “Si hubiese una financiación justa, lo tendríamos muy fácil. Como no tenemos una financiación justa, pues estamos valorando diferentes posibilidades”.

Los sindicatos responden: “No concreta nada”

En su comunicado de convocatoria oficial de la huelga, los tres sindicatos que, de momento, la han convocado -STEPV, UGT y CCOO- han lamentado que la consellera no ha concretado fechas ni ha explicado la propuesta, ni se sabe si se refiere únicamente al aumento salarial o si incluye el resto de medidas: reducción de burocracia y ratios, recuperación de plantillas recortadas, mejora de las infraestructuras y del valenciano.

En este sentido, instan a la consellera Ortí a convocar a los sindicatos la próxima semana para negociar, con propuestas concretas y efectivas, las medidas presentadas por los sindicatos.

“Si la consellera quiere frenar la huelga, como también ha manifestado esta mañana, solo será posible si mantiene esta negociación con los sindicatos y se pone sobre la mesa una batería de propuestas que satisfagan al profesorado convocado a la huelga”, han defendido.

Las familias lo apoyan: “el problema lo tiene la Conselleria”

Las familias agrupadas en la federación de AFAS FAMPA València apoyan “el derecho del profesorado a hacer huelga”. En un comunicado, han defendido que “el problema lo tiene la Conselleria y es ella quien debe dar respuesta al conflicto que tiene sobre la mesa”. “Si la consellera Ortí y el gobierno valenciano no toman medidas inmediatas, la huelga indefinida será una realidad. Esperamos que haya una negociación real y efectiva y que se revierta una situación que afecta a la calidad de la enseñanza pública”, destacan.

Eso sí, también reconocen que están “atentos a lo que es más importante del sistema educativo: nuestros hijos e hijas, nuestro alumnado”. “Velaremos junto a la plataforma sindical para que la huelga no perjudique al alumnado, al que hay que garantizar su derecho a ser evaluado, al igual que defenderemos el derecho del profesorado a hacer huelga y a reivindicar unas condiciones laborales dignas”, zanjan.

La concertada también sale a la calle

A las escuelas e institutos concertados no les afectará la huelga educativa convocada por los sindicatos de la enseñanza pública, pero los docentes de la concertada llevan su propio calendario de movilizaciones en plena primavera educativa caliente. Este miércoles y este jueves, ante la puerta de las Corts Valencianes, donde se celebraba el pleno de la institución, cientos de docentes se han manifestado con pancartas, chalecos y banderas.

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Como sus compañeros de la pública, los docentes de la concertada consideran que la negociación está bloqueada. Desde FSIE-CV, uno de los sindicatos del sector, creen que el malestar en los centros educativos es “cada vez mayor” ante “la falta de respuestas a reivindicaciones históricas”. Entre estas, reclaman la jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva, la actualización de unas plantillas congeladas desde 1996, mejoras sociolaborales para el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el abono de atrasos e impagos pendientes.