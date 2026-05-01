El 'campsismo' usa la IA para criticar Llorca y Feijóo

Santiago Abascal comiéndose una sopa verde, Juanfran Pérez Llorca al lado aplaudiendo y Alberto Núñez Feijóo haciendo que no ve nada y mandando callar. La imagen no se ha producido en la realidad, pero ha aparecido este viernes en las redes sociales. Cosas de la Inteligencia Artificial que, ante los problemas que genera la natural, ha irrumpido en política. Lo más llamativo de todo es que la estampa, bajo el título "Génova calla, Llorca aplaude y Vox se come al PPCV a cucharadas", no la ha movido la izquierda sino que viene aireada desde las propias filas 'populares'.

En concreto, y a falta de saber si han sido o no los creadores de la viñeta vía IA, ha sido la cuenta de Foro Populares 2020 en Instagram, uno de los sectores que apoyan a Francisco Camps en su intención de liderar el partido en la Comunitat Valenciana, la que ha compartido la imagen, con pulla incluida a Llorca. "El PPCV celebra una mayoría ficticia que enmascara su canibalización por parte de Vox ante el silencio cómplice de Génova", señala el texto que acompaña a la imagen refiriéndose a la encuesta trasladada por el 'president' a los barones provinciales esta semana.