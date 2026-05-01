Vaivén
El 'campsismo' usa la IA para criticar Llorca y Feijóo
Santiago Abascal comiéndose una sopa verde, Juanfran Pérez Llorca al lado aplaudiendo y Alberto Núñez Feijóo haciendo que no ve nada y mandando callar. La imagen no se ha producido en la realidad, pero ha aparecido este viernes en las redes sociales. Cosas de la Inteligencia Artificial que, ante los problemas que genera la natural, ha irrumpido en política. Lo más llamativo de todo es que la estampa, bajo el título "Génova calla, Llorca aplaude y Vox se come al PPCV a cucharadas", no la ha movido la izquierda sino que viene aireada desde las propias filas 'populares'.
En concreto, y a falta de saber si han sido o no los creadores de la viñeta vía IA, ha sido la cuenta de Foro Populares 2020 en Instagram, uno de los sectores que apoyan a Francisco Camps en su intención de liderar el partido en la Comunitat Valenciana, la que ha compartido la imagen, con pulla incluida a Llorca. "El PPCV celebra una mayoría ficticia que enmascara su canibalización por parte de Vox ante el silencio cómplice de Génova", señala el texto que acompaña a la imagen refiriéndose a la encuesta trasladada por el 'president' a los barones provinciales esta semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga
- Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
- Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia
- La Aemet pronostica que el puente festivo de mayo en Valencia estará marcado por las lluvias
- Los centros empiezan a recibir instrucciones para adelantar la evaluación de 2º de Bachiller antes de la convocatoria de la huelga
- Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet-Manises serán los primeros tramos de los parques inundables en licitarse
- Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
- La mayoría del profesorado valenciano avala una huelga indefinida desde el 11 de mayo