La encuesta de Llorca refuerza su candidatura para 2027 pero debilitaría al PP en las diputaciones

Toda encuesta electoral tiene múltiples lecturas, también la que este miércoles exhibió Juanfran Pérez Llorca a los líderes territoriales del PPCV para tratar de mantener el orden interno. El president y líder de la gestora que dirige el partido tras la dimisión de Carlos Mazón reunió en el Palau a sus tres presidentes provinciales (Vicent Mompó, Toni Pérez y Marta Barrachina) en un intento de calmar las aguas internas, que bajan revueltas ante la inminente activación de varios congresos autonómicos pendientes y la duda de si Génova incluirá en ese bloque el del PP valenciano.

Entre esos dos mares, la presión interna y la indefinición de Feijóo, navega Llorca estos días. Ante la imposibilidad de aportar certezas sobre el futuro del PPCV a unos líderes provinciales que sufren en primera persona ese runrún por la falta de noticias, el president optó por airear la última encuesta en poder del Palau, donde hay optimismo ante la evolución demoscópica del partido en la era 'postmazón'. El estudio asigna 37 diputados al PPCV, que perdería 3 escaños, y 20 a Vox, que ganaría 7, según informó el jefe del Consell a sus barones. Son dos escaños más que el último sondeo del Palau, elaborado hace dos meses.

Es una encuesta reciente, salida del horno esta misma semana, y que ampliaría la ventaja ante el bloque de la izquierda a un histórico 57-42. Nunca ha habido tantos escaños gestionados por formaciones conservadoras en la C. Valenciana. Hay que remontarse a la última mayoría absoluta de Francisco Camps en 2011, con 55 diputados, para encontrar un resultado similar.

PP más dependiente, Llorca más fuerte

Volviendo al presente, los datos ofrecen una paradoja: Llorca gana enteros aunque el partido se debilita. Muestran a un PPCV que resiste e incluso empieza a ver la luz, en fase ascendente pese a la crisis de la dana. Y junto al crecimiento de Vox, permitiría al bloque de la derecha revalidar la alianza de 2023 y alcanzar la Generalitat. Los populares serían más dependientes todavía de los voxistas (ahora tienen 40 escaños), pero esta debilidad, sin embargo, puede ser una fortaleza para Llorca, quien estos años ha sacado un doctorado en acuerdos con los de Santiago Abascal.

El actual president negoció la coalición Mazón-Vicente Barrera, las cinco polémicas leyes que marcaron la primera mitad de legislatura, los presupuestos de 2025 y su propia investidura. También fue un protagonista esencial en el pacto del PP con Ens Uneix que permitió al PP recuperar la Diputación de Valencia. Por si fuera poco, trabaja estos días en un nuevo pacto presupuestario con Vox con el que sumar más puntos ante Génova. Así, si los pronósticos demoscópicos se cumplen, apuntalarían a Llorca como el mejor candidato posible dada esa necesidad de pactos y su demostrada capacidad de lograrlos.

Mazón, Llorca y Llanos se saludan tras el apoyo de Vox al nuevo ‘president’ en las Corts / José Cuellar/Corts

Génova bendice el sondeo

Según ha podido saber este diario, el Palau ha elevado la encuesta a Génova, donde la lectura es positiva. "Viniendo de donde venimos [la crisis de la dana], la encuesta no es nada mala", señalan fuentes populares en Madrid, que subrayan que el bloque de la derecha ampliaría su espacio respecto a PSPV, que perdería cuatro representantes para quedarse con 27, y Compromís, que se mantendría con 15. Además, inciden en la tendencia alcista de los últimos meses, revirtiendo la dinámica de Mazón y que hace que algunos en la dirección nacional no descarten "acercarse" a los 40 diputados logrados en 2023 en el año que queda hasta las elecciones.

Vox capitalizaría al completo el crecimiento del bloque de derechas, en línea con todas las tendencias que dibujan las encuestas nacionales y los resultados que arroja la reciente secuencia de comicios autonómicos, donde Vox ha crecido mucho, casi siempre a costa del PP y del PSOE. En todo caso, las encuestas del Palau apuntan a que podría estar tocando techo en la C. Valenciana, ya que tanto en la de esta semana como en la de hace dos meses obtendrían 20 escaños. El PPCV, por su parte, rasca dos más al subir de 35 a 37.

¿Y las diputaciones?

Menos condescendiente parece la lectura de este sondeo desde la escala provincial. Una transposición de brocha gorda de este resultado dejaría a los tres presidentes del PP en manos de Vox, partido del que hasta ahora se han podido mantener al margen. En Alicante y Castelló, por las ajustadas mayorías absolutas de las que disfrutan Toni Pérez y Marta Barrachina. En el caso de València, porque Vicent Mompó ha establecido una hábil alianza con Ens Uneix que le ha permitido navegar en minoría esta legislatura sin necesidad de atarse a los de Abascal.

En este último caso, el PP creció sobre todo en el partido judicial de Valencia, que reparte 18 de los 31 diputados, y donde Vox podría tener un mayor incremento gracias a su voto urbano. Además, en esta circunscripción provincial la izquierda también podría experimentar cierto crecimiento con las candidaturas al Ayuntamiento de València de Pilar Bernabé y Mónica Oltra, que podrían mejorar resultados.

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Este partido judicial recoge los votos de la capital pero también el área metropolitana, incluida la zona dana. El rendimiento electoral de las formaciones en esos municipios será clave para la diputación. También hay varios diputados en juego en circunscripciones con un único representante donde el reparto de voto dentro de los bloques será igualmente decisivo.