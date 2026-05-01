La Fira dels Invents convertirá la Ciutat de les Arts en un laboratorio al aire libre: robótica, IA y las ciudades del futuro

La ciencia saldrá a la calle el próximo viernes 8 de mayo en València con la Fira dels Invents de la Universitat Politècnica de València (UPV), que regresa al Paseo Sur de la Ciutat de les Arts i les Ciències, junto al Museu de les Ciències. Una jornada gratuita pensada para acercar la investigación, la tecnología y la creatividad al público familiar.

El recinto reunirá 51 propuestas científicas con sello UPV: 34 stands de investigación e innovación y 17 talleres divulgativos en los que se podrán ver de cerca satélites, drones, vehículos solares, robots, experimentos con luz y sonido, prototipos sostenibles y actividades participativas para todas las edades.

La cita tendrá una primera franja, de 10.30 a 14.00 horas, dirigida especialmente a colegios e institutos, que todavía pueden inscribirse en la web de la Fira dels Invents. Por la tarde, de 16.30 a 20.00 horas, el espacio se abrirá a familias y visitantes interesados en descubrir cómo la ciencia se aplica a problemas cotidianos. La entrada será gratuita.

Del ADN de una planta a los drones y los satélites

La feria permitirá al público experimentar con la ciencia de forma directa. Entre las actividades previstas, los asistentes podrán extraer ADN de una planta, capturar CO₂, dibujar con ondas de sonido, convertir un teléfono móvil en un microscopio, construir un puente resistente, identificar noticias falsas o experimentar con láseres e infrarrojos.

También habrá demostraciones vinculadas a áreas como la robótica, la inteligencia artificial, el espacio, la ingeniería biomédica, las telecomunicaciones, la agricultura sostenible, las ciudades del futuro y la creación audiovisual.

Uno de los principales atractivos será la exposición de prototipos reales desarrollados por personal investigador y estudiantes de la UPV. En el recorrido se podrán ver robots, drones, satélites espaciales, vehículos solares y eléctricos, motocicletas de competición, barcos solares, nuevos materiales sostenibles, sistemas médicos basados en inteligencia artificial y tecnologías orientadas a una alimentación más saludable.

Innovación con impacto social y ambiental

Más allá de la parte experimental, la Fira dels Invents también mostrará proyectos centrados en retos sociales y ambientales. Entre ellos figuran soluciones para mejorar la comunicación de personas con ELA, sistemas para monitorizar el bienestar de colectivos vulnerables, iniciativas de recuperación de biodiversidad, propuestas para reducir emisiones de CO₂ y viviendas modulares pensadas para situaciones de emergencia climática.

La iniciativa forma parte del programa anual de divulgación científica de la UPV y cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También colaboran la Generalitat Valenciana y la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Robots diseñados por escolares

La jornada coincidirá con la celebración de Desafío Robot, el concurso de robótica educativa que se desarrollará en el interior del Museu de les Ciències, en el Salón Arquerías y el Auditorio Santiago Grisolía.

En esta edición competirán cientos de robots creados y programados por estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, que pondrán a prueba sus diseños en diferentes pruebas técnicas y creativas, entre ellas el popular Robot Dance.

El concurso contará además con zonas de exhibición y demostraciones de empresas e instituciones vinculadas a la robótica y la tecnología educativa. El acceso será libre para el público.

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Desafío Robot está organizado por la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, con la colaboración de la UPV, Startup Valencia, Omron y Power Electronics.