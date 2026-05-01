¿Oltra y qué más?": El trasfondo de la primera discordia preelectoral en Compromís

Nadie en ca Compromís cuestiona el papel de Mónica Oltra como futura candidata a la Alcaldía de València. Todos ven en la exvicepresidenta del Consell un revulsivo necesario para hacerse con la vara de mando. De hecho, es lo único que está claro para todas las patas de la coalición valencianista, que sin embargo ha estrenado, a un año de los comicios autonómicos, la primera rencilla interna. "El problema no es ella sino lo que va después", indica un dirigente de la formación: "Oltra, vale, ¿y qué más?".

La reunión de la ejecutiva local convocada este miércoles de manera extraordinaria pretendía abordar el único punto del orden del día bajo el nombre de "Candidatura Valencia". Un concepto tan amplio que daba para hablar de muchas cosas. Se esperaba ungirla como candidata antes de ser oficialmente designada por la asamblea de la coalición. Ese es el procedimiento. También se quiere organizar un acto de exaltación, como ya se hizo con Joan Ribó en 2023. Así que se iba a hablar de Oltra, sí, pero no solo de ella. Al menos era la idea que llevaban en Més, el partido más grande de la coalición.

La lideresa de Compromís tenía la intención de acudir al órgano ejecutivo, del que no forma parte, para una 'pedida' que todos daban por hecha desde el primer minuto en que Oltra anunció su vuelta. Los principales dirigentes de Més, como el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, o la portavoz municipal, Papi Robles, se afanaron entonces para acoger públicamente la buena nueva. Oltra quería también presentar en la ejecutiva su "proyecto", explican fuentes próximas, el mismo que explicó en el Congreso de Iniciativa que la encumbró candidata in pectore. Pero no todo en la coalición es tan sencillo.

Robles llamó este miércoles por la mañana al entorno de la exvicepresidenta para trasladar que, además de Oltra, se iba a tratar "el proceso". Por si alguien no lo recordaba, en Compromís es casi tan importante el cómo que el propio qué. Al fin y al cabo, una cosa condiciona otra de manera que, como cada cuatro años, para diseñar una candidatura primero se habla y negocia pero sobre todo se discute y acuerda el procedimiento para diseñarla. Esta vez, Oltra y los dirigentes de Més parecen estar de acuerdo en la articulación de una confluencia de izquierdas con otros partidos. Pero esta convergencia constituye al mismo tiempo una variable más en la ecuación que, al fin y al cabo, es una candidatura electoral, donde todos quieren estar.

Los cuadros de la rama más nacionalista se han puesto en guardia ante el aterrizaje de la líder de Iniciativa y la posibilidad de tener que ceder espacios que habían estado ocupando en los últimos tiempos en la organización a nivel local. La portavoz municipal tomó las riendas del grupo tras las elecciones de 2023 y la dimisión de Joan Ribó el año pasado. Tras ella, se suman otras figuras de Més como Pere Fuset, Ferran Puchades o Eva Coscollà, y rostros de Iniciativa como Sergi Campillo, Lluïsa Notario o Giuseppe Grezzi, incluso se especula con el posible retorno de Carlos Galiana, de Més pero buen amigo de Oltra.

Por otra parte, la coalición valencianista lleva ya tiempo en contacto con otros partidos preparando el terreno para una eventual confluencia en 2027. Las conversaciones están "más o menos avanzadas según el partido", señalan desde dentro de la organización. Por ejemplo, hay "sintonía" con Esquerra Unida (EUPV), con la que ya se han hecho actos conjuntos. Posiblemente, es la relación más abonada, a diferencia de Podemos a causa de su escasa implantación en el Cap i Casal. Aunque todavía es pronto para hablar de puestos en las listas y en el proceso se quiere contar también con la sociedad civil: asociaciones vecinales y movimientos ciudadanos.

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Por su lado, y desde que anunciara su intención de volver a la primera línea, Oltra ha aparecido públicamente en dos actos. Uno, con la ministra de Juventud, Sira Rego (Sumar) y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Y otro, con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también de Sumar. También ha recibido el 'calor' público de EUPV, con cuya lideresa, Rosa Pérez Garijo, mantiene una relación estrecha desde hace tiempo.