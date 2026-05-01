Puente debuta en el 1 de Mayo de Alicante y aviva la idea de encabezar la lista del PSOE al Congreso por la provincia

Los vínculos del ministro de Transportes, Óscar Puente, con Alicante, se han hecho más evidentes este 1 de Mayo. El miembro del Gobierno ha aparecido en la ciudad en la celebración del Día del Trabajador, ante la sorpresa de los asistentes a esta manifestación anual reivindicativa en la que participan todos los partidos de la izquierda, entre ellos el suyo, el PSOE, y también los sindicatos.

La visita de Puente no tiene, sin embargo, una única lectura política: la de participar en un acto de obligada asistencia entre los principales dirigentes de su partido. El vallisoletano se ha dejado ver últimamente en la ciudad con frecuencia, en ocasiones por motivos de trabajo, aunque la mayoría por cuestiones personales.

La última vez que lo hizo de manera oficial fue el 13 de abril, cuando tomó un gran protagonismo en la presentación del proyecto del Parque Central junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; y al alcalde de Alicante, Luis Barcala, con quien exhibió una importante sintonía personal.

Su implicación en la aceleración del Parque Central no está siendo la única obra de su ministerio en Alicante. La licitación de la redacción del plan de la segunda fase de la Variante Torrellano, anunciada en septiembre del año pasado, que tendrá como desenlace el desmantelamiento de las vías de San Gabriel, una demanda vecinal histórica, también se halla en su lista de propuestas relacionadas con la ciudad.

Más allá de su tarea como ministro, el principal motivo de otras visitas no oficiales es Alicante es el lugar de residencia de su pareja sentimental, pero las interpretaciones van más allá y se especula con la posibilidad de que el ministro refuerce su vínculo con Alicante en términos políticos.

Puente debuta en el 1 de Mayo de Alicante / JOSE NAVARRO

Y es que la situación del PSOE en la provincia lleva décadas sin ser sencilla. Y el momento actual no es una excepción. El distanciamiento entre el actual secretario provincial del partido, Rubén Alfaro; y el hasta hace poco referente de la formación en el mismo ámbito territorial, Alejandro Soler, hace prever disputas de cara a las próximas elecciones generales, que si no hay adelanto se celebrarán no más tarde del año que viene.

Soler, con un gran control orgánico que aún ejerce en Elche, llegó a ser el hombre del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la provincia de Alicante. Aún forma parte de la Ejecutiva Federal del partido, aunque perdió peso en esta estructura en julio del año pasado, cuando pasó de ser el responsable Política Municipal (número 8 del órgano) a ser resituado en el área de Trabajo, Economía Social y Autónomo por sus vínculos con Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que provocaron su señalamiento en Ferraz.

El exalcalde de Elche, además, fue forzado a desistir en su propósito de erigirse secretario general del PSPV, compitiendo contra Diana Morant, directamente desde la dirección del partido a nivel federal. La ministra de Ciencia, número 1 de los socialistas valencianos, apartó a Soler de su ejecutiva en febrero del año pasado y a inicios del actual el ilicitano fue apartado como coordinador del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, donde fue el primero de la lista por la circunscripción de Alicante en las últimas elecciones generales.

Óscar Puente debuta en el 1 de Mayo de Alicante / JOSE NAVARRO

Precisamente es en la cámara baja donde se especula que Puente podría continuar en la siguiente legislatura, pero presentándose por Alicante. Este movimiento evitaría una disputa previsible entre el propio Soler y las áreas territoriales con más peso interno dentro del partido: Elda, donde su alcalde, Rubén Alfaro, es el máximo representante del partido en la provincia y su mano derecha en el ayuntamiento eldense, José Antonio Amat, es el alicantino con más peso en la Executiva de Morant; y l'Alfàs del Pi, localidad gobernada por el portavoz socialista en la Diputación, Vicente Arques, desde 2007, y donde su peso orgánico, con unos 300 militantes, siempre es un reclamo para exigir cuotas de representación. Precisamente, entre los socialistas de Elda y los de l'Alfàs del Pi ha habido, en el último año, entendimiento a la hora de distanciarse contra Soler, su referente hasta hace poco y al que apoyaban.

El “aterrizaje” del vallisoletano Puente podría ser una manera de enterrar esta disputa, o al menos de evitar que se traduzca en una guerra abierta por los primeros puestos de las listas. Aunque a día de hoy es solo una posibilidad con la que se especula, y él aviva conscientemente acudiendo por primera vez a un Primero de Mayo en Alicante.

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Mientras los acontecimientos electorales se hacen esperar y el partido intenta disciplinar a su militancia a nivel local para que no erija candidatos a las alcaldías antes de los procesos orgánicos formales, que en el PSOE esperan que finalicen en septiembre, la disputa por ocupar puestos de salida en las elecciones autonómicas y generales es paralela al resto de las que se mantienen en el PSOE, cuyos movimientos internos son marca de la casa.