El Tiempo en Valencia
Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este domingo
El aviso amarillo por fenómenos adversos se mantendrá activo desde las 14:00 hasta la medianoche en las zonas del interior sur y norte de la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para la jornada de este domingo, 3 de mayo de 2026, ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos que afectarán principalmente a las zonas del interior de la provincia de Valencia.
Lluvias en el interior sur y norte de la provincia
La alerta afectará tanto al interior norte como al interior sur de Valencia. Según los modelos actuales, la ventana de mayor riesgo se abrirá a las 14:00 horas y se mantendrá activa hasta la medianoche (23:59 horas).
Intensidad de las precipitaciones
Se espera una precipitación acumulada de hasta 20 l/m2 en apenas una hora. La Aemet advierte de que estas lluvias no vendrán solas:
- Tormentas eléctricas: Probabilidad de entre el 40% y el 70%.
- Granizo: Existe riesgo de caída de granizo de forma localizada.
- Viento: Las tormentas podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes, lo que aumenta el peligro en zonas de arbolado o estructuras ligeras.
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