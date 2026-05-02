Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para la jornada de este domingo, 3 de mayo de 2026, ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos que afectarán principalmente a las zonas del interior de la provincia de Valencia.

Lluvias en el interior sur y norte de la provincia

La alerta afectará tanto al interior norte como al interior sur de Valencia. Según los modelos actuales, la ventana de mayor riesgo se abrirá a las 14:00 horas y se mantendrá activa hasta la medianoche (23:59 horas).

Intensidad de las precipitaciones

Se espera una precipitación acumulada de hasta 20 l/m2 en apenas una hora. La Aemet advierte de que estas lluvias no vendrán solas:

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