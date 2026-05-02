Pirámide ha costado lo que vale una casa: la intrahistoria de la compra de la icónica discoteca

Pirámide está a punto de desaparecer del mapa para siempre. La mítica discoteca situada a las afueras de Cabanes, visita obligada durante años para miles y miles de fieles de toda España de la Ruta del Bakalao, está siendo derribada y pronto solo quedará en la memoria colectiva, después de ser comprada por la multinacional estadounidense Copart, especializada en subastas on line de vehículos siniestrados, averiados y usados.

El inicio de las obras de demolición es el avance más visible de un proceso que comenzó en noviembre de 2024, cuando la empresa contactó con el Ayuntamiento para interesarse por la posibilidad de adquirir el icónico imperio de la música. «El primer contacto fue justamente dos días después de la dana», recuerda la alcaldesa, Virginia Martí, que no oculta el escepticismo inicial del consistorio al producirse aquel acercamiento justo después del grave temporal.

Limitación de actividad

La munícipe detalla que durante los últimos años han sido varios los proyectos que se han puesto sobre la mesa por parte de empresas dispuestas a comprar la nave de Pirámide, pero ninguno de ellos llegó a cristalizar hasta la llamada de Copart, debido en gran parte a la limitación de actividad que lleva aparejada su ubicación.

No en vano, el complejo se encuentra en suelo no urbanizable, por lo que los promotores necesitan una declaración de interés comunitario (DIC) para poder implantar su actividad. Es decir, necesitan la autorización de la Generalitat, no solo del Ayuntamiento, para operar y acreditar que el uso de ese suelo se ajusta a lo previsto en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup).

En el caso de la multinacional estadounidense, la primera edila explica que la necesaria DIC para poner en marcha una gran campa de coches averiados o en mal estado, como sitio temporal antes de ser subastados por internet, ya está en proceso de tramitación.

La discoteca pronto quedará reducida totalmente a escombros. / Toni Losas

La discoteca ha pasado por muchas manos

Copart será el destinatario final de una parcela que ha pasado por muchas manos después de que primero la discoteca Pirámide y después el salón de banquetes San Lázaro, regentados entonces por José Luis Selma, terminaran cerrando sus puertas. La sociedad entró en concurso de acreedores y el complejo quedó en proindiviso al 50% entre varias entidades, entre ellas varios bancos y la Sareb. Esta figura se da cuando un bien pertenece a varios propietarios en común, de manera que ninguno de ellos tiene el derecho pleno sobre la totalidad de la propiedad.

Estuvo en Wallapop por 940.000 euros

Fue en ese contexto, como publicó Mediterráneo en noviembre de 2021, cuando se hizo viral el anuncio de Pirámide en plataformas de compraventa como Wallapop por 940.000 euros.

Captura de la oferta de Wallapop con la que ponían a la venta la nave de Pirámide, en noviembre de 2021. / Mediterráneo

No obstante, el elevado precio hizo que en apenas dos años se rebajara sustancialmente hasta rondar los 300.000 euros, con el objetivo de atraer a potenciales inversores.

Tras pertenecer a diversos bancos, la plataforma Hipoges, una de las principales firmas de gestión y recuperación de deuda y activos inmobiliarios, se hizo con el control de la antigua discoteca.

La compraventa del complejo a Copart se completó a finales de 2025, por un precio de en torno a 300.000 euros, una cantidad similar (o incluso por debajo) al valor de mercado de muchas viviendas y casas hoy en día.

Deudas que arrastra

Sin embargo, Virginia Martí remarca que a ese importe hay que sumar las importantes deudas que arrastra el complejo desde su última etapa en funcionamiento, entre ellas el IBI, cánones y otros tributos.

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Según la alcaldesa, se trata de «una cantidad muy superior» a los cerca de 300.000 euros por los que se ha cerrado la transacción, que supone el fin definitivo de una nostálgica era en Cabanes.