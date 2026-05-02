El control del teléfono móvil en los colegios reduce un 60% los casos de acosos escolar

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha reducido en un 60 por ciento los datos de ciberacoso escolar en las aulas valencianas desde la puesta en marcha del nuevo decreto de convivencia, cuyo contenido recoge la regulación del uso de los teléfonos móviles en los centros. En este sentido, es clave, además, la figura de del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Al respecto de los datos del ciberacoso, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha asegurado que la puesta en marcha de este nuevo marco normativo en convivencia "está dando respuesta efectiva, como se puede comprobar, a las necesidades del sistema educativo".

Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa se ha remitido a todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana una carta institucional, reforzando el mensaje de compromiso con la prevención del acoso escolar y recordando la importancia de una actuación temprana, coordinada y centrada en el bienestar del alumnado, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, junto a esta comunicación, se ha puesto a disposición de los centros un repositorio de recursos, elaborado y publicado desde esta administración, que incluye materiales de prevención, intervención y acompañamiento ante situaciones de acoso escolar y otras formas de violencia.

Este repositorio ofrece orientaciones, guías, protocolos y recursos prácticos que facilitan la labor de los equipos docentes, de orientación y directivos, reforzando la capacidad de los centros para dar una respuesta educativa adecuada y eficaz.

Salud mental

Desde la Conselleria de Educación, en coordinación con la Conselleria de Sanidad, se han puesto en marcha 22 unidades de detención precoz de salud mental, con la incorporación de 56 psicólogos, que dependen de las áreas de salud, pero atienden única y exclusivamente al sistema educativo. Desde principios de 2025, se han realizado más de 3.000 atenciones en los centros educativos.

Además, Educación ha desarrollado una actuación integral a través del Cefire de Educación Inclusiva, Bienestar y Salud Mental, combinando espacios de sensibilización y formación práctica dirigidos al profesorado y a la comunidad educativa. Estas acciones están orientadas a mejorar la convivencia, prevenir situaciones de riesgo y reforzar el acompañamiento emocional del alumnado, con especial atención a la prevención del acoso escolar.

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Con esta medida se continúa apostando por la formación continua del profesorado en convivencia, mediación, acompañamiento emocional y prácticas restaurativas, con diversas acciones formativas programadas a lo largo del curso 2025-2026.