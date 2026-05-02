Ford Almussafes esquiva la subida de aranceles de Trump: no exporta ni un vehículo a EE UU

La maltrecha Ford Almussafes se evita un nuevo susto. No viene mal, dados los años de incertidumbre que lleva encadenados. La nueva amenaza de Donald Trump lanzada este Primero de Mayo, un incremento arancelario hasta el 25% a los coches y camiones fabricados en la Unión Europea, pasan de largo. No porque haya una excepción española, sino porque en estos momentos, la factoría de la Ribera, cuya producción ha caído por debajo de las cien mil unidades en 2025, no vende ni un vehículo al país norteamericano.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió Trump en su red Truth Social este viernes. Trump reforzó su mensaje proteccionista al subrayar que “queda plenamente entendido y acordado que, si los automóviles y camiones se fabrican en plantas ubicadas en Estados Unidos, no se aplicará ningún arancel”.

La Unión Europea respondió anoche señalando que está cumpliendo con los compromisos adquiridos con Estados Unidos en su Declaración Conjunta y que se reserva el derecho a responder para proteger sus propios intereses, después de que el presidente Donald Trump anunciara este viernes elevar al 25% los aranceles a turismos y camiones.

La Declaración Conjunta entre la Unión Europea y Estados Unidos es un marco comercial alcanzado en agosto de 2025 que, entre otros puntos, establece aranceles máximos del 15% en la mayoría de exportaciones y compromisos de compra de energía estadounidense por parte de la UE, en un intento por evitar una guerra comercial.

En las últimas horas, Trump ha acusado a Bruselas de incumplir este acuerdo bilateral por lo que, en represalia, elevará al 25% "los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entren en Estados Unidos".

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En estos momentos, tras varios años de vaivenes y reformulación de sus proyectos para la planta valenciana, Ford Almussafes está a las puertas del lanzamiento de un nuevo modelo híbrido que aclara su panorama a medio plazo. Este mes de mayo se va a montar equipos de trabajo con cien empleados para preparar el lanzamiento del modelo híbrido, previsto para finales de 2027.