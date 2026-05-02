El hospital La Fe de València, líder en trasplantes de médula ósea en 2025 con 172 casos

El hospital La Fe de València sigue siendo referente nacional en el terreno de los trasplantes. Si en 2024, se convirtió por primera vez en el hospital con más procedimientos realizados en toda España, concretamente 395; en 2025, revalidó su posición como líder en trasplantes hepáticos, una posición que ocupa desde 1998, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Ese mismo ejercicio, el centro de Malilla también fue el hospital con más trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de médula ósea al realizar 172, prácticamente uno cada dos días. Así se desprende de la memoria anual de actividad de TPH, publicada este vierenes por la ONT.

La cifra autonómica asciende a 361 trasplantes y representan uno de cada 10 realizados en España, el 9,97 % del total nacional, el cual asciende a 3.619. El descenso nacional es del 6 % respecto al año 2024 y lo mismo ocurre en la Comunitat Valenciana, donde el descenso es del 7 % en 12 meses; el año pasado se marcó récord con 391. Sin embargo, la evolución al alza es notable porque, si se compara el dato valenciano con el del año 2012, que fue de 280 TPH, el ascenso es de un 28,9 % en 13 años. De los 361, 195 -el 54 %- fueron autólogos, lo cual significa que el donante y el receptor son la misma persona; y los restantes 166 fueron alogénicos, cuando un receptor recibe médula de otra persona diferente.

Suben un 25 % los trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados en solo dos años / EFE

El otro hospital valenciano que se cuela con notable presencia es el Clínico de València con 90 trasplantes. Le siguen el hospital Doctor Peset (28), el General de Castellón (22), el General de Alicante (21) y el Arnau de Vilanova-Llíria (20). En última posición, se sitúa el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) con ocho trasplantes.

Más donantes

Además de líder general, La Fe es también el centro nacional que más trasplantes alogénicos realizó, un total de 114. En este apartado, toman relevancia el número de trasplantes de donantes no emparentados con el receptor (84) que son ya más -por la mínima- que los que tienen parentesco (82). Es la tendencia nacional porque los datos del Ministerio reflejan un crecimiento del 25 % en solo dos años, aunque en el conjunto nacional los trasplantes autólogos (1.982) siguen siendo más que los alogénicos (1.637).

Estos últimos dependen de la donación voluntaria de personas inscritas en el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA, por sus siglas en inglés) que aglutina los datos de 42 millones de personas registradas como donantes en el mundo y de más de 748.000 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenadas. La WMDA se compone de 96 registros internacionales de 56 países, incluyendo a España a través del REDMO. En volumen de donantes, el REDMO, con 520.850 donantes disponibles al cierre de 2025, ocupa la quinta posición entre los registros europeos y la decimotercera a nivel mundial.

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En cuanto a las indicaciones de los TPH, los 3.619 procedimientos nacionales de 2025 se realizaron para el tratamiento de diferentes tipos de leucemias (36,8%), mieloma múltiple (proliferación anormal de células plasmáticas) (32%), linfomas Hodgkin y no Hodgkin (20%), tumores sólidos (3%), enfermedades no malignas (2%) y otras patologías (1%). Por otro lado, 292 TPH (8%) fueron realizados en niños, principalmente para el tratamiento de enfermedades tumorales malignas. En este apartado, no hay datos autonómicos.