Sanidad
El hospital La Fe de València, líder en trasplantes de médula ósea en 2025 con 172 casos
El centro es también líder en trasplantes aulogénicos, cuando el donante es diferente al receptor
España ha realizado un total de 3.619 procedimientos en 2025, con un descenso del 6 % respecto al año anterior
El hospital La Fe de València sigue siendo referente nacional en el terreno de los trasplantes. Si en 2024, se convirtió por primera vez en el hospital con más procedimientos realizados en toda España, concretamente 395; en 2025, revalidó su posición como líder en trasplantes hepáticos, una posición que ocupa desde 1998, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Ese mismo ejercicio, el centro de Malilla también fue el hospital con más trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de médula ósea al realizar 172, prácticamente uno cada dos días. Así se desprende de la memoria anual de actividad de TPH, publicada este vierenes por la ONT.
La cifra autonómica asciende a 361 trasplantes y representan uno de cada 10 realizados en España, el 9,97 % del total nacional, el cual asciende a 3.619. El descenso nacional es del 6 % respecto al año 2024 y lo mismo ocurre en la Comunitat Valenciana, donde el descenso es del 7 % en 12 meses; el año pasado se marcó récord con 391. Sin embargo, la evolución al alza es notable porque, si se compara el dato valenciano con el del año 2012, que fue de 280 TPH, el ascenso es de un 28,9 % en 13 años. De los 361, 195 -el 54 %- fueron autólogos, lo cual significa que el donante y el receptor son la misma persona; y los restantes 166 fueron alogénicos, cuando un receptor recibe médula de otra persona diferente.
El otro hospital valenciano que se cuela con notable presencia es el Clínico de València con 90 trasplantes. Le siguen el hospital Doctor Peset (28), el General de Castellón (22), el General de Alicante (21) y el Arnau de Vilanova-Llíria (20). En última posición, se sitúa el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) con ocho trasplantes.
Más donantes
Además de líder general, La Fe es también el centro nacional que más trasplantes alogénicos realizó, un total de 114. En este apartado, toman relevancia el número de trasplantes de donantes no emparentados con el receptor (84) que son ya más -por la mínima- que los que tienen parentesco (82). Es la tendencia nacional porque los datos del Ministerio reflejan un crecimiento del 25 % en solo dos años, aunque en el conjunto nacional los trasplantes autólogos (1.982) siguen siendo más que los alogénicos (1.637).
Estos últimos dependen de la donación voluntaria de personas inscritas en el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA, por sus siglas en inglés) que aglutina los datos de 42 millones de personas registradas como donantes en el mundo y de más de 748.000 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenadas. La WMDA se compone de 96 registros internacionales de 56 países, incluyendo a España a través del REDMO. En volumen de donantes, el REDMO, con 520.850 donantes disponibles al cierre de 2025, ocupa la quinta posición entre los registros europeos y la decimotercera a nivel mundial.
En cuanto a las indicaciones de los TPH, los 3.619 procedimientos nacionales de 2025 se realizaron para el tratamiento de diferentes tipos de leucemias (36,8%), mieloma múltiple (proliferación anormal de células plasmáticas) (32%), linfomas Hodgkin y no Hodgkin (20%), tumores sólidos (3%), enfermedades no malignas (2%) y otras patologías (1%). Por otro lado, 292 TPH (8%) fueron realizados en niños, principalmente para el tratamiento de enfermedades tumorales malignas. En este apartado, no hay datos autonómicos.
Sanidad renueva el equipamiento de unidades de hospitalización a domicilio con 350 portátiles de última generación
La Conselleria de Sanidad ha iniciado la renovación del equipamiento informático destinado a las unidades de hospitalización a domicilio y a profesionales sanitarios con necesidades de movilidad en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. La actuación contempla la incorporación de 350 ordenadores portátiles de última generación, equipados con conectividad móvil y accesorios profesionales, con el objetivo de facilitar la atención sanitaria fuera del entorno hospitalario y mejorar la capacidad de desplazamiento de los equipos asistenciales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Esta renovación permitirá que los profesionales sanitarios dispongan de las herramientas necesarias para trasladar la asistencia hospitalaria al domicilio del paciente con las mismas garantías de acceso a la información clínica, seguridad y calidad asistencial. La actuación se enmarca en la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana, orientada a reforzar las infraestructuras tecnológicas y a impulsar un modelo basado en la continuidad asistencial y la atención en el domicilio.
La incorporación de estos nuevos equipos facilitará el acceso a la historia clínica electrónica desde cualquier ubicación, así como el registro de información en tiempo real durante la atención domiciliaria. De este modo, se mejora la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales, lo que se traduce en una atención más ágil, eficiente y centrada en las necesidades del paciente.
Además, esta actuación permitirá homogeneizar los recursos tecnológicos disponibles, reforzar la seguridad de la información sanitaria y optimizar la gestión de los sistemas en el conjunto de la red pública. La renovación del equipamiento comenzará este mes de mayo y se completará en junio en los distintos departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.
europa press
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