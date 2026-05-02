Llorca prevé un congreso internacional sobre víctimas de catástrofes en pleno choque con asociaciones de la dana

El camino de reencuentro que está explorando Juanfran Pérez Llorca con los colectivos de víctimas y afectados de la dana desde que llegó al Palau podría un nuevo episodio en forma de congreso. La Generalitat Valenciana tiene en estudio la realización de las I Jornadas Internacionales de Atención a las Víctimas de Catástrofes.

Una de las primeras decisiones que Llorca llevó al pleno del Consell días después de la toma de posesión a finales de noviembre pasado fue crear una Dirección General de Atención a las Víctimas y los Afectados de la dana, para la que escogió a Amparo Clemente, un perfil especializado en salud mental.

Desde entonces, han tratado también de crear puentes de diálogo estables. Este lunes, de hecho, está prevista la constitución de una “mesa permanente de trabajo” para mantener el contacto con las asociaciones. “La reconstrucción y la recuperación no tienen sentido si no se construyen junto a las personas que han padecido directamente las consecuencias de esta catástrofe”, señala la convocatoria, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Además de abordar la posible convocatoria de esas jornadas internacionales, esa sesión constitutiva tiene por objeto abordar las líneas estratégicas y los objetivos de esa mesa, así como fijar propuestas y periodicidad de las reuniones. A ella están convocadas las asociaciones y varias direcciones generales, además del comisionado para la dana, Raúl Mérida.

En las últimas semanas desde la Dirección General de Atención a las Víctimas se ha mantenido un primer contacto con las entidades creadas tras la catástrofe. Pese a todo, el malestar de fondo de las principales entidades con el Consell y con el president no se ha difuminado. Continúan las concentraciones mensuales de la Asociación Victimas mortales DANA 29-O o de la Associació Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 exigiendo responsabilidades y continúa el disgusto con Pérez Llorca por mantener el aforamiento de Carlos Mazón, al que el PP no va a pedir el acta de diputado. Las entidades mayoritarias han decidido no reunirse con el president por esta renuncia a sacarlo de las Corts Valencianes.

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Uno de los últimos episodios ha sido el de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos, que comenzarán a llegar más de un año y medio después. Los colectivos mayoritarios criticaron la diferencia respecto a la celeridad con que se liberaron las ayudas por las pérdidas materiales.