Las nuevas inquisiciones ya no tienen sotana ni tribunal, pero siguen dejando huella como antes, salvando las diferencias. Se manifiestan en forma de presión social, de simplificación ideológica, de linchamientos mediáticos o de cancelaciones digitales. Son fenómenos difusos, sin una autoridad clara, pero con una capacidad real de condicionar reputaciones, discursos y comportamientos. En una sociedad hiperconectada y digitalizada, donde la opinión se construye y se destruye a golpe de clic, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto estas dinámicas recuerdan, o no, a la histórica Inquisición Española?

Para entender el alcance de la metáfora, conviene empezar por el origen. El historiador Carles Rabassa de la Universitat Jaume I de Castelló, experto en la época medieval, sitúa la Inquisición Española en un contexto muy concreto: “La crearon los Reyes Católicos sobre los años 70 del siglo XV y llegó hasta el final del Antiguo Régimen”. No se trataba solo de un tribunal religioso, sino de una herramienta política al servicio del poder. “Es una institución controlada desde un punto de vista político, un instrumento que, a pesar de que persigue desviaciones doctrinales, está al servicio del Estado”, explica el historiador. Su función no era menor, puesto que se encargaba de vigilar las creencias, perseguir la disidencia y garantizar la ortodoxia en un momento de construcción de la monarquía.

Carles Rabassa. / Levante-EMV

Usar el término en debates actuales puede llegar a banalizar lo que fue una institución represiva real Carles Rabassa — Historiador de la UJI

Rabassa insiste en que no debe perderse de vista esa dimensión institucional: “Una cosa son las actitudes inquisitoriales de intolerancia y otra es una institución creada desde el poder”. Y añade una advertencia clara frente al uso indiscriminado del término en la actualidad: “Usar el término en debates actuales puede llegar a banalizar lo que fue una institución represiva real”. Porque, aunque la imagen de brutalidad absoluta tenga parte de leyenda, lo cierto es que existieron el control ideológico y la represión física. De hecho, el propio historiador recuerda que los procesos inquisitoriales eran complejos y estaban altamente burocratizados: podían iniciarse por denuncias, incluso anónimas, y el acusado no siempre sabía quién lo señalaba ni de qué se le acusaba exactamente. “No había garantías similares a las actuales”, subraya el historiador. Por lo tanto, esto evidencia la distancia con los sistemas judiciales contemporáneos.

No obstante, la tentación de establecer paralelismos entre esta institución y la actualidad persiste. Ahora no hay tribunales oficiales que juzguen las ideas, pero sí existen dinámicas sociales que operan con lógicas similares de señalamiento y castigo. El escritor y educador de los cambios en la era digital, Álex Rubio, lo define como un fenómeno descentralizado: “No hablamos de una institución o movimiento estructurado, sino de una dinámica social donde cualquiera puede juzgar públicamente a otra persona en cuestión de minutos”. En este nuevo escenario, la viralidad sustituye al procedimiento y la emoción a la prueba. “Basta con un relato creíble o emocionalmente potente para que se difunda y se dé por válido”, advierte el profesor. Esa rapidez, además, impide muchas veces que exista contraste o contexto antes de que el daño ya esté hecho.

Alex Rubio / Levante-EMV

Dejas de percibir a alguien como persona y lo conviertes en un objeto sobre el que opinar Álex Rubio — Escritor y educador

Por otro lado, las redes sociales actúan como catalizador. Facilitan el señalamiento, lo amplifican y lo aceleran. “Lo negativo se mueve mejor que lo positivo en el entorno digital”, señala Rubio, provocando que las acusaciones escalen con rapidez mientras los matices quedan relegados. Además, el anonimato y la distancia emocional reducen la percepción de responsabilidad: “Dejas de percibir a alguien como persona y lo conviertes en un objeto sobre el que opinar, juzgar o atacar sin freno”. A esto se suma el papel de los algoritmos, que, según explica, no crean el conflicto, pero sí lo amplifican cuando detectan interacción, haciendo que un contenido polémico pueda pasar de un círculo reducido a convertirse en tendencia en cuestión de horas.

Cultura de la cancelación

Este entorno favorece lo que comúnmente se denomina cultura de la cancelación, una forma de sanción social informal que puede tener consecuencias muy reales. Desde la pérdida de reputación hasta el impacto psicológico, pasando por la desaparición de oportunidades profesionales. “El riesgo es que se convierta en un mecanismo impulsivo, más orientado al castigo que a la reflexión”, apunta Rubio. Además, advierte de un fenómeno creciente: la autocensura. “Hay personas y marcas que prefieren no posicionarse o hacerlo de forma muy medida para evitar posibles reacciones negativas”, lo que demuestra hasta qué punto la presión social condiciona el discurso público.

Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, las diferencias con la Inquisición son evidentes. El fiscal Juan Salvador Salom Escrivà subraya que la libertad de expresión sigue siendo un derecho fundamental, aunque con límites claros: “No hay un derecho al insulto ni a calumniar a otro”. El problema, según explica, no está tanto en la existencia de esos límites como en la rapidez con la que se construyen juicios paralelos fuera del ámbito judicial.

Juan Salvador Salom / Levante-EMV

Muchas personas se convierten en fiscales, jueces y verdugos en sus redes sociales Juan Salvador Salom — Fiscal

“Muchas personas se convierten en fiscales, jueces y verdugos en sus redes sociales basándose en comentarios superficiales”, advierte el fiscal. Este fenómeno puede tener consecuencias graves, incluso cuando la justicia absuelve al acusado: “Aunque sea absuelto, el mal ya está hecho”. La presión social, añade, “influye mucho” y puede generar un clima que dificulte la independencia judicial. Además, recuerda que en internet ciertas conductas sí tienen consecuencias legales, como la difusión de imágenes íntimas o la revelación de secretos, lo que muestra que no todo queda en el ámbito de la opinión.

Salom rechaza la comparación directa con la Inquisición: “No le veo sentido. La Inquisición se movía por otros delitos y métodos específicos. Es un término vistoso pero no creo que tenga relación real”. Aun así, reconoce que vivimos en un contexto cada vez más vigilado: “Me gustaría decir más libre, pero creo que es cada vez más vigilada”. La tecnología, lejos de ser neutral, amplifica tanto la capacidad de expresión como la de control. “El bulo se expande enseguida por el morbo de la naturaleza humana”, añade, recordando que los mecanismos de reparación suelen llegar tarde y nunca eliminan del todo la sospecha.

Héctor Gozalbo. / Levante-EMV

La gente juzga comportamientos demasiado rápido, casi en tiempo real Héctor Gozalbo — Sacerdote y periodista

Desde una perspectiva más social y mediática, el periodista y sacerdote castellonense Héctor Gozalbo coincide en que el término funciona sobre todo como metáfora. “Yo lo veo como una metáfora crítica. Es útil para denunciar fenómenos como la censura o la rigidez en el debate”, explica. En su opinión, los mecanismos actuales de juicio moral son evidentes, especialmente en redes sociales: “La gente juzga comportamientos demasiado rápido, casi en tiempo real”. Esa inmediatez, señala, provoca que muchas veces se dé por válida información que ni siquiera ha sido contrastada.

La diferencia fundamental, según Gozalbo, está en la estructura del juicio. Mientras que la Inquisición contaba con una autoridad clara y un veredicto final, hoy el juicio es difuso, cambiante y fragmentado: “No hay un procedimiento, no hay un final claro, el veredicto es cambiante”. Esta falta de cierre hace que el castigo social pueda prolongarse indefinidamente, sin posibilidad real de reparación. Incluso el perdón, apunta, ha cambiado de naturaleza: “El perdón en redes sociales es difuso”, ya que puede ser aceptado por unos y rechazado por otros, y reaparecer con el tiempo.

El papel de los medios de comunicación también entra en juego. Aunque no juzgan directamente, contribuyen a moldear lo que se considera aceptable. “Es importante separar los hechos de los juicios o prejuicios”, advierte Gozalbo, quien insiste en la responsabilidad de verificar antes de amplificar cualquier información. En un entorno donde la velocidad prima sobre la reflexión, el periodismo puede actuar como freno, o bien como acelerador del linchamiento.

Desde la ética, el catedrático Domingo García Marzá ofrece una lectura aún más crítica. Para él, la metáfora de la Inquisición apunta a un problema de fondo: el cierre del espacio público. “La idea es que hay gente que no puede decir lo que piensa”, afirma. En lugar de castigos físicos, hoy se produce una exclusión simbólica: “Si hablas fuera de ‘lo normal’, estás fuera”.

García Marzá vincula este fenómeno con una crisis de la democracia. “La democracia se basa en la deliberación pública y abierta”, recuerda, pero advierte que las redes sociales no están favoreciendo ese debate, sino todo lo contrario: “Son el gran peligro para la opinión pública”. En su opinión, el problema no es solo la existencia de juicios sociales, sino la falta de reflexión que los acompaña. “La opinión pública no tiene tiempo ni para pensar”, señala, lo que da lugar a un escenario dominado por la emoción y la indignación. Además, introduce la idea de que las redes no son espacios neutrales, sino plataformas privadas que condicionan el debate público y lo fragmentan en cámaras de eco.

Domingo García Marzá. / Levante-EMV

Lo de ahora es mucho peor que la Inquisición Domingo García Marzá — Catedrático de Ética

Su diagnóstico es contundente: “Es más castigadora”. Y va más allá al comparar pasado y presente: “Lo de ahora es mucho peor que la Inquisición”. No por la violencia física, sino por la interiorización de las normas: “La gente asume voluntariamente lo que es ‘lo bueno’”. En este contexto, la cancelación se convierte en un mecanismo de exclusión que no necesita coerción directa, sino que opera a través del consenso social y la presión colectiva.

Pese a todo, los expertos coinciden en que la clave no está tanto en la herramienta como en su uso. Las redes sociales pueden ser espacios de debate, aprendizaje y participación, pero también pueden convertirse en tribunales sin garantías. La diferencia la marcan factores como el pensamiento crítico, la verificación de la información y la capacidad de frenar la reacción impulsiva. También, como apunta el catedrático, la necesidad de recuperar espacios de conversación real: “Hay que volver a reunirse y hablar”, lejos de la lógica acelerada y emocional de las plataformas.

Además, los expertos señalan la dificultad de reparar el daño una vez producido. Como advierte el fiscal Salom, “calumnia, que algo queda”, una expresión que resume cómo, incluso cuando se demuestra la inocencia o se rectifica una información, la sombra de la sospecha permanece.

Vigilancia social

En última instancia, la comparación con la Inquisición histórica revela más sobre nuestras inquietudes actuales que sobre el pasado. No vivimos bajo un tribunal eclesiástico, pero sí en una sociedad donde la vigilancia social es constante y donde la reputación puede verse afectada en cuestión de horas. La gran diferencia es que, hoy, el poder de juzgar no está concentrado en una institución, sino distribuido entre millones de usuarios. Eso lo hace, en cierto modo, más democrático… y también más impredecible.

El reto, como apuntan, es dotar el juicio social de responsabilidad, contexto y humanidad. Porque, sin esos elementos, el riesgo no es repetir la historia, sino crear una nueva forma de intolerancia, más sutil, más rápida y, quizá, más difícil de combatir.