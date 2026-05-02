“Mi Pilar”: Montero se apoya en Bernabé en el inicio de la campaña andaluza

La secretaria general del PSPV en València ciudad, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha acompañado en Sevilla a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en uno de los actos punteros de la campaña andaluza, dedicado a las políticas de igualdad.

Montero se deshizo en elogios hacia la dirigente valenciana, a la que reivindicó tanto por su gestión durante la dana como por su trabajo al frente de la Secretaría de Igualdad. “Yo tengo debilidad por Pilar Bernabé, mi Pilar”, afirmó la candidata socialista. “En un momento muy concreto de sufrimiento de València y de toda España simbolizó lo que implica estar a pie de tajo, lo que implica que los servicios públicos vienen a resolvernos los problemas y la valentía de la denuncia de aquellos que no asumen responsabilidades, que se esconden y que piensan que la política es un juego en la que la vida de las personas no está encima de la mesa”. Y añadió: “Pilar siempre será un ejemplo, también en la Secretaría de Igualdad, que con tanta inteligencia y cariño está impulsando nuestros avances de forma siempre inclusiva”.

Bernabé tampoco se quedó corta. “La suerte que tiene Andalucía. En pocas semanas tendrá a María Jesús Montero de presidenta. Su marca está en cada ley que ha protegido a las mujeres en este país. Los 25 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que recibe Andalucía llevan su sello”, subrayó.

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La plaza hispalense deja buenos recuerdos para Bernabé. Allí la designaron número 4 del PSOE como secretaria de Igualdad. Desde entonces ha visitado las campañas electorales socialistas en Castilla y León y Extremadura. La próxima semana repite en Almería.