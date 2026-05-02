Un verano inolvidable en American School: Inmersión lingüística total y actividades al aire libre

American School of Valencia (ASV) calienta motores para vivir un verano irrepetible en los ASV Summer Programs 2026, una experiencia diseñada para fusionar aprendizaje, creatividad y diversión. Pensados para todas las edades y niveles de inglés, estos programas ofrecen el equilibrio perfecto entre educación y entretenimiento, adaptándose a las necesidades de cada alumno.

Como en la edición anterior, las familias podrán elegir entre tres itinerarios diferenciados con estancias de 1 a 4 semanas y una programación didáctica que va más allá de las aulas y trasladará el aprendizaje a los espacios al aire libre existentes en el campus del ASV. También habrá jornadas especiales, excursiones y actividades complementarias con las que cada familia podrá personalizar su aventura del verano.

El campus comenzará el lunes 29 de junio y finalizará el viernes 24 de julio. Las jornadas se desarrollarán de 9.30 a 16.30 horas.

El programa va más allá de las aulas y trasladará el aprendizaje a los espacios al aire libre. / ASV

Bajo el lema “A Taste of America”, el colegio apuesta por una inmersión lingüística total en inglés, que se convierte en el idioma habitual de comunicación durante toda la jornada. El equipo docente, formado por profesorado nativo y bilingüe, aplica una metodología orientada a fomentar la autonomía y la confianza comunicativa del alumnado.

Itinerarios 2026: Especialización y Metodología Activa

La oferta de 2026 se estructura en tres itinerarios principales para responder a las diferentes motivaciones de las familias, manteniendo siempre el inglés como eje vertebrador. Así, el programa “Level Up Your English” está enfocado en el desarrollo de la competencia comunicativa y se dirige a alumnado de Infantil, Primaria y de 1.º a 3.º de la ESO, sin requerir un nivel previo específico de inglés. Su objetivo es potenciar las destrezas lingüísticas de forma natural mediante dinámicas de grupo y proyectos prácticos, favoreciendo que los estudiantes ganen seguridad tanto en la expresión oral como en la comprensión y logren desenvolverse con soltura en el idioma más allá del aula tradicional.

Por su parte, “Discover America” combina la inmersión cultural con juego y actividades al aire libre y está orientado a estudiantes de Primaria y de 1.º a 3.º de la ESO, también abierto a todos los niveles de inglés. Este itinerario recrea la experiencia de un campamento al estilo estadounidense, centrado en juegos, el conocimiento de la cultura y tradiciones norteamericanas y el contacto con deportes populares en Estados Unidos. Las actividades al aire libre y las dinámicas en grupo fomentan el trabajo en equipo y el liderazgo, e incluyen además una noche de acampada en el campus para los alumnos de mayor edad.

Finalmente, “STEAM Summerland” se presenta como una propuesta orientada a la innovación y al pensamiento crítico, dirigida a estudiantes de 4.º a 6.º de Primaria y de 1.º a 3.º de la ESO. Este programa combina robótica educativa, programación y ciencia a través de retos creativos y experiencias prácticas, permitiendo a los alumnos desarrollar competencias clave del siglo XXI mientras se comunican íntegramente en inglés.

“STEAM Summerland” programa combina robótica educativa, programación y ciencia. / ASV

Las familias pueden conocer los detalles de cada programa, las actividades adicionales, los servicios disponibles y las tarifas a través de la página web. En esta misma página, podrán acceder al formulario de matrícula.