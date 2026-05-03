Y ahora San Isidro: À Punt redobla la apuesta taurina con diez corridas de la feria de Madrid

La dirección de À Punt mantiene y redobla la apuesta por las retransmisiones taurinas después de ser recuperadas por el actual Consell tras los años de silencio del Botànic. La audiencia, en realidad, no está respondiendo como esperaban los actuales gestores, pero la apuesta se mantiene. Además de emitir algunas ferias, la cadena creó un programa (La Plaça), e incluso emitió corridas históricas, canceladas tras la polémica por una emisión durante la masiva manifestación que pedía la dimisión de Mazón un año después de la dana.

En la última feria de Sevilla la cadena valenciana ya emitió dos importantes festejos en la Maestranza, el de Morante de la Puebla y Roca Rey. El primero, del 16 de abril, logró mejor share, un 4,7 %, aunque quedó por debajo de programas como La cuina de Morera.

La cadena dirigida por Paco Aura redobla la apuesta este mes de mayo. À Punt retransmitirá por primera vez la Feria de San Isidro desde Las Ventas. Serán nueve festejos de la feria que va del 9 de mayo hasta el domingo 14 de junio. La entidad destaca, en un comunicado, su "compromiso por estar presente en los grandes acontecimientos de la temporada taurina después de haber pasado este año por las principales ferias, como Castellón, València o Sevilla, con muy buena respuesta de la audiencia". El 19 de marzo, se logró un 3,9 %, a mucha distancia, por ejemplo, del 17 % de la Cremà.

Serán un total de 10 eventos, todos los sábados y domingos a las 19.00 horas, que serán retransmitidos por la cara visible de la información taurina en À Punt, Jorge Casals, presentador del programa La plaça, que estará acompañado en los comentarios por el torero valenciano Manolo Carrión.

Telemadrid, tres millones en toros

Hubo debate en el consejo de administración sobre si mantener incluso la señal de retransmisión de los locutores madrileños. La cadena autonómica ha logrado un buen precio por este paquete de recorridas. Y eso que es un producto caro. El pasado año Telemadrid se gastó casi tres millones de un presupuesto de 80 en la emisión de los 28 festejos de San Isidro, aunque compartió costes con otras cadenas autonómicas.

El olvido de la cogida de Morante

La cuestión taurina se sigue con especial interés en el consejo de administración de À Punt. A modo de anécdota, en la última reunión se abordó incluso el olvido que se dio en el Notícies Nit, el informativo nocturno, de la grave cogida que sufrió Morante de la Puebla el pasado 20 de abril en Sevilla, un asunto que se convirtió en portada nacional en casi todos los medios y del que no se informó ese día.

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De momento, vuelven los toros en mayo vía Telemadrid. Estas diez retransmisiones incluirán la Corrida de Beneficencia el 14 de junio, con Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández frente a los toros de Victoriano del Río, y la actuación en solitario de Borja Jiménez el 7 de junio ante seis toros en la corrida in memoriam dedicada al torero Ignacio Sánchez Mejías.