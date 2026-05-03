El cambio climático dispara el riesgo de megaincendios forestales en zona dana

La combinación de sequía, menos lluvias pero explosivas, y la aridez posterior por el arrastre de tierras deja un escenario preocupante para los montes valencianos, donde el riesgo de incendios se dispara por la crisis ambiental. El imparable incremento del calentamiento global muestra una tendencia marcada por el empeoramiento en cuatro puntos del territorio valenciano, Túria, Marina Baixa, Vinalopó y l’Alacantí. Así lo refleja el último estudio sobre la adaptación a los efectos del cambio climático en la demarcación del Júcar. A todo ello hay que añadir los daños que la dana del 29-0 provocaron en el interior, con una devastación sin precedentes: 600.000 hectáreas de monte arrasadas y 3.000 kilómetros de pistas forestales borradas.

La restauración de estas infraestructuras, decisivas en la prevención y extinción del fuego, culmina ahora tras año y medio de trabajos. Independientemente de los distintos escenarios de emisiones de carbono, la Comunitat Valenciana se confirma como uno de los epicentros de la emergencia climática por la proximidad de las zonas montañosas a un Mediterráneo cada vez más cálido. El documento hecho público hace unos días por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) muestra que el sistema Túria, donde la gota fría de 2024 impactó de pleno, experimenta el mayor cambio, pasando de riesgo medio a alto en el horizonte 2028-2058. Situación que se mantendrá sin variaciones hasta final de siglo.

Tres ventanas de futuro

El área del Júcar pasa también a riesgo alto aunque más a largo plazo, como los sistemas Cenia-Maestrazgo y Mijares-Plana de Castellón, cuyas condiciones para sufrir fuegos de sexta generación también se multiplican. Los análisis evalúan tres ventanas futuras de treinta años: 2030–2060 (horizonte cercano), 2050–2080 (futuro medio) y 2070–2100 (futuro lejano).

Las observaciones confirman el calentamiento de la península ibérica: aumenta la temperatura media y los extremos con más olas de calor y noches cálidas, lo que incrementa la evaporación y el estrés hídrico. La precipitación anual no muestra una tendencia nítida a escala nacional, pero sí aparecen descensos estacionales o regionales y episodios de lluvia intensa más dañinos en algunas zonas, como es la mediterránea. En los estudios específicos llevados a cabo en la demarcación hidrográfica del Júcar sí que se observan cambios en la distribución espacial, con una importante pérdida de precipitación en las cabeceras de los principales ríos -superiores al 15 %- e incrementos significativos en zonas del litoral, con aumentos de hasta un 20 % asociados a episodios de tormentas torrenciales. Un nuevo escenario sobre el que viene alertando desde hace tiempo el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM).

«La incertidumbre se concentra en dónde y cuándo se intensificarán los máximos de precipitación, pero eso refuerza la necesidad de una adaptación robusta y flexible, capaz de gestionar a la vez sequías y crecidas rápidas», incide el trabajo de la CHJ. «Episodios como las riadas de Valencia recuerdan que el riesgo puede ser crítico y debe tratarse como prioridad de protección civil, ordenación del territorio y gestión del agua», se remarca.

Según explican desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, una de las consecuencias de la dana fue la afectación las pistas forestales, incluyendo sus infraestructuras. Aunque inicialmente se habló de unos 2.500 kilómetros, la inspección posterior sobre el terreno acabó arrojando la cifra de 3.000 kilómetros.

Unos daños que han obligado al departamento que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus a destinar una partida de 92 millones de euros. Aunque el verano pasado la mayoría de cortafuegos quedaron transitables, los trabajos han continuado en los últimos meses para que en esta campaña estival esté todo al 100 % recuperado y mejorado. En ese montante también se incluyen reparaciones y mejoras en depósitos, observatorios forestales, badenes, muros con desperfectos y otras obras de prevención como puentes y trabajos de limpieza de vegetación, estabilización de taludes y acondicionamiento de cunetas. La mayor parte de los daños fueron en la provincia de Valencia pero también se ha trabajado en diferentes comarcas de Castellón, otro de los polvorines del monte valenciano.

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Las estadísticas de los incendios forestales entre 2016 y 2025 revelan que dos tercios se originan por factores humanos. Es el resultado de sumar el 38,6% que son intencionados y el 29,2% que responden a negligencias y accidentes. Uno de cada cuatro fuegos - exactamente el 26,6%- se produce como consecuencia de la caída de rayos en tormentas eléctricas. Entre las motivaciones de los incendios provocados, está la venganza-conflicto (6,07 %), por delante de la piromanía patológica (4,21 %). En cuanto a las negligencias, un 4,72 % de los incendios se originan por parte de niños jugando por fuego, mientras que el 7,13 % se deriva de quemas y otras prácticas agrícolas que se van de las manos.