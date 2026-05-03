El tiempo
Emergencias activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo en Valencia
Aemet prevé precipitaciones con acumulados de 20 l/m2 en una hora en el interior
Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias en el interior de la provincia de Valencia por el aviso de nivel amarillo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para la tarde de este domingo. Aemet prevé lluvias que pueden alcanzar acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora en las comarcas del interior de Valencia y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.
El aviso entra en vigor este domingo a las 14 horas del mediodía y se mantiene hasta la medianoche.
El aviso amarillo se traslada al norte
Este lunes, el aviso amarillo decae en el interior valenciano y se extiende al interior y litoral norte de la provincia de Castellón. Según las previsiones de Aemet, la alerta se establece entre las 13 horas y la medianoche, también por lluvias de 20 l/m2 en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo hasta dos centímetros y rachas de viento muy fuertes.
Una alerta amarilla supone un riesgo bajo para la población. Sin embargo, es importante seguir las recomendaciones de las instituciones y consultar el desarrollo del fenómeno meteorológico en fuentes oficiales.
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