El Gobierno abre la puerta a devolver lo tributado por las ayudas de la dana en 2024 y el Consell se apunta el tanto
Llorca reclamó a Sánchez que las compensaciones autonómicas quedaran exentas como las estatales, pero solo lo aprobó para la Renta 2025 y ahora el nuevo real decreto incorpora las del primer año
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado: “El Gobierno de España ha atendido finalmente nuestra reclamación y ha aprobado la exención en el IRPF de 2024 de las ayudas autonómicas concedidas a empresas y autónomos afectados por la dana”.
En la reunión con el presidente del Gobierno en diciembre Llorca exigió que las ayudas de la Generalitat tuvieran el mismo tratamiento fiscal que las estatales: “No tenía sentido que unas estuvieran exentas desde el primer momento y otras no".
La primera respuesta del Ejecutivo fue insuficiente, señala Presidencia en un comunicado, ya que limitaba la exención a la renta de 2025 y dejaba fuera a quienes ya habían tributado por estas ayudas en 2024.
“Era una decisión ilógica y discriminatoria”, ha subrayado Pérez Llorca, porque “si las ayudas iban a estar exentas en 2025, no podía producirse una desigualdad con quienes ya las habían tributado en 2024”.
El president ha destacado que “el Gobierno ha rectificado e incluye también las ayudas de 2024 en la exención del IRPF”. “Era de justicia”, ha insistido, “y ahora los afectados podrán reclamar la devolución de las cantidades que nunca debieron pagar”.
De este modo, el Gobierno de España ha incluido también las ayudas de 2024 en la exención del IRPF, a través del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, publicado en el BOE del 29 de abril.
El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha asegurado que “esta rectificación corrige una desigualdad injustificable” y demuestra que “poner fin a este sinsentido fiscal era solo cuestión de voluntad política”.
Llorca añade: “Vamos a seguir defendiendo los intereses de los afectados por la riada, trabajando para que esta medida se aplique de forma ágil y efectiva, al tiempo que continuaremos reivindicando las medidas e infraestructuras pendientes del Gobierno de España para impulsar la reconstrucción social y económica”.
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