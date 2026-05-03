Regadíos tradicionales de Canals-Xàtiva: Los sistemas de los ríos Cànyoles y dels Sants

La Costera, una de las comarcas centrales de la Comunitat Valenciana, presenta unas características geográficas singulares que condicionan su medio físico. Por una parte, es básicamente un gran sinclinal bético del Mioceno superior, flanqueado por sendos anticlinales del Cretácico Superior, el de la Serra Grossa y el de la Sierra de Enguera, de manera que constituye un corredor interior, con un sector de tierras bajas, sobre todo sus tierras regadas. Por otra es una comarca de transición en términos geológicos, a caballo entre el dominio bético y el ibérico. Este hecho influye en la morfología de la zona regable, pues es bastante amplia para tratarse de una comarca de interior. Los espacios regables se complementan con la disponibilidad de agua. En este sentido, el acuífero de la plataforma del Caroig y las aportaciones de los ríos Cànyoles y Albaida constituyen el origen fundamental de los recursos del riego.

La disponibilidad de recursos hídricos

Los principales recursos para el riego proceden de los ríos Cànyoles, junto el Riu dels Sants, y el Albaida. De ellos, el abastecimiento más regular correspondía al gran manantial del Riu dels Sants, que es un destacado desagüe de la plataforma calcárea del Caroche/Caroig. Su caudal, en volumen y regularidad, ha estado relacionado tradicionalmente a las grandes dimensiones de dicha plataforma calcárea, impermeable, que ha suministrado abundantes recursos.

Panorámica del paisaje de regadío setbesense. / Foto Estepa.

La disponibilidad de recursos del río Cànyoles es la más escasa si no consideramos las contribuciones del Riu dels Sants. Se trata de un río que recoge las aguas procedentes de la Serra de Enguera, por el norte, y la Serra Grossa, por el sur, que permiten el aumento del caudal del río hasta su confluencia con el Albaida, en las proximidades de Torre Llorís.

Finalmente hallamos el río Albaida, procedente de la comarca vecina de la Vall d´Albaida. Este río incrementa su caudal sensiblemente por las aportaciones de los manantiales de la Serra Grossa, concretamente en L´Estret de les Aigües se encuentra la fuente de Bellús, que junto al riu dels Sants abastecía a Xàtiva y sus huertas.

Sistemas tradicionales del regadío del Riu dels Sants

El origen de las aguas de la Acequia de la Vila se halla en el Riu dels Sants. De este río derivan varias acequias que riegan las huertas próximas a L'Alcúdia de Crespins y Canals, para posteriormente facilitar el agua necesaria a dos acequias principales, la de Ranes y la de la Vila. La Acequia de la Vila conduce las aguas hasta Xàtiva, regando parte de la huerta tradicional de este municipio y, para ello, se vale de cuatro brazales principales que van derivándose de ella.

Azud Acequia de Meses. / Foto Estepa.

(a) El Braçal Comuna de Novetlé, deriva por su margen derecha y es el primero de los brazales de importancia. Sus aguas sobrantes derraman de nuevo en la acequia de la Vila.

(b) El Braçal del Ters, deriva por su margen izquierda, regando las partidas más septentrionales del sistema de irrigación. Alcanza el entorno de Xàtiva y sus excedentes se vierten en la acequia de la Murta.

(c) El Braçal del Sego, discurre por su margen izquierda, y riega parcelas del noroeste de Xàtiva, y vierte en el Braçal del Ters.

(d) El Braçal del Roncaor, también por la izquierda de la acequia de la Vila, en dirección noreste.

La Acequia de Ranes toma nueve de las veinticuatro partes de agua en las que se considera dividido el riu dels Sants. Tiene su nacimiento en el partidor de La Vila y de Ranes. En el núcleo de Aiacor, la acequia se divide en dos conducciones: la acequia de Ranes de Dalt, por la izquierda, y la de Ranes de Baix. La acequia de Ranes de Dalt transita por los municipios de Aiacor, la Torre dels Frares, Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes, Torrent del Fenollet y Rotglà. La acequia de Ranes de Baix riega las huertas bajas de Cerdà, Torrella y Llanera, Granja y Vallés.

Río Cànyoles en Xàtiva. Al fondo El Puig. / Foto Estepa.

La Acequia de Setenes tiene su nacimiento en el Partidor Real, primero del Riu dels Sants. Tiene derecho a tomar dos vigésimas cuartas partes de las veinticuatro en las que se considera dividido el caudal general, para el riego de tierras de L´Alcúdia y Canals. Recibe las aguas de la Acequia de Canyamars, cruza el río Cànyoles por un gran sifón. Desagua en un barranco del Pla Nou.

La Acequia de Horts toma una fila de agua de las veinticuatro en que se divide el caudal del río, mediante boquera, en el término municipal de Alcúdia de Crespins. La acequia se divide en 3 brazos: el de la partida de Horts, el del Cementerio y la acequia Madre, que derrama en la Acequia de Canyamars. La partida de Orts hoy es un espacio urbanizado, en donde el sistema de riego discurre de forma subterránea. Las aguas sobrantes de parte del sistema vierten a la Acequia de Ranes.

Confluencia del río Cànyoles y Albaida. Al fondo Xàtiva. / Foto Estepa.

La Acequia de Canyamars es además una presa, un partidor y una partida de la huerta de Canals. La acequia toma una fila de agua; su boquera está situada en el margen derecho. La acequia de Canyamars atraviesa el Cànyoles para alumbrar la partida del Pla Vell.

Los regadíos del Río Cànyoles: las acequias de Meses y de la Llosa

La Acequia de Meses tiene su origen en el río Cànyoles, en un azud junto al Molí de Vallés. Discurre por la margen derecha del río, en un tramo prolongado en dirección sudoeste-noreste, hasta configurar un sistema de brazales que derraman en el río Albaida. Recibe por la derecha las aguas sobrantes del Brazal del Camí Estret, que procede de la Acequia de la Murta, y se divide en dos acequias: el Brazal de lussana, y el Brazal de la Huerta o Subirana. El Braçal de lussana o del Pintor parte por la izquierda, se dirige en dirección noreste. Es punto de partida del Braçal de l´Abelló Franc, que derrama en el río Cànyoles, y de otros brazales que adquieren la denominación del día de riego: Braçals del Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous y Dissabte.

La Acequia de La Llosa nace en la partida canalense de Sagres, próxima al lecho del río Cànyoles. Su origen era un manantial en la margen derecha, hoy un pozo, que mediante una conducción en forma de sifón supera el río Cànyoles, las sitúa en el margen izquierdo del río. La acequia riega pasado el municipio de Aiacor. Se adentra en el término de la Granja de la Costera en donde se divide en múltiples brazales: de la Casa Mora, de la Granja, y de la Llosa.

El regadío histórico de Xàtiva. / Estepa.

Transformaciones que han alterado el regadío tradicional

Durante las últimas 4 décadas se han ido produciendo destacados cambios en el regadío tradicional, pues se fue extendiendo hacia los extremos de los sistemas, ocupando el resto de los glacis. Para ello se ha ido multiplicando la extracción de aguas subterráneas mediante pozos, que han reducido los niveles freáticos hasta el agotamiento de los grandes manantiales. El máximo exponente es la desecación del Riu dels Sants, que tiene que ser alimentado con motores para que pueda seguir cumpliendo su función de punto de origen de las aguas de uno de los principales sistemas de riego de La Costera. Paralelamente, se ha ido extendiendo el sistema de riego localizado. El conjunto del paisaje resultante, tradicional y moderno, forma una unidad visual que se aprecia desde el sendero GR-239.

BIBLIOGRAFÍA

Los sistemas de regadío en La Costera. Paisaje y patrimonio (2003), DGPC-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.