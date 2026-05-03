Vaivén
El síndic de Vox se enfada con el Ayuntamiento de València donde gobiernan los suyos: "¡Llevamos dos semanas!"
José María Llanos protesta por la lentitud en realizar una reparación urbana
València
El síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, utilizó este domingo su cuenta en 'X' como buzón de quejas. Lo sorprendente es que lo hiciera para denunciar la desidia de una institución que está gobernada por su partido.
En concretó, lamentó que el Ayuntamiento de València, gobernado en coalición por PP y Vox, lleve dos semanas para reparar una tapa del alcantarillado. Cabe subrayar que no se trata de una competencia de su partido sino gestionada por los populares. Vox lleva fiestas (sin contar las Fallas), parques y jardines o la Devesa, como atribuciones principales.
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