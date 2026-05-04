Los 'bous al carrer' seguirán vetados para los menores de 16 años con el nuevo reglamento

El nuevo reglamento de bous al carrer que prepara la Conselleria de Emergencias e Interior seguirá prohibiendo la participación de menores de 16 años en los festejos populares, igual que ocurre con la normativa actualmente vigente en la Comunitat Valenciana.

Según ha podido confirmar Levante-EMV, la Generalitat considera que los 16 años son una edad adecuada para empezar a participar en los festejos taurinos. Por ello, el nuevo texto no prevé rebajar esa edad mínima ni contempla la posibilidad de organizar festejos populares específicos para menores de 16 años con reses adaptadas a su edad, como sí ocurre en los tentaderos y las becerradas en la Comunitat Valenciana, dos actividades que también estarán reguladas en la futura ley taurina.

Jóvenes de 14 y 16 años

Aun así, históricamente se ha planteado que los jóvenes de entre 14 y 16 años puedan participar en festejos con vacas de menos de un año -es decir, becerras-, siempre acompañados y supervisados por sus padres.

Esa fue precisamente una de las propuestas trasladadas por la Federación de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, que presentó alegaciones por registro de entrada ante la Generalitat en tiempo y forma para que esta posibilidad se incorporara al nuevo reglamento. La propuesta se refería de forma exclusiva a los menores de entre 14 y 16 años.

"Lo propusimos porque las propias peñas nos piden festejos de formación, por no llamarlo festejos con menores a partir de 14 años, y con animales acordes a su edad, tal y como recoge el reglamento del País Vasco, Catalunya, Andalucía o Aragón. En esos festejos habría tutores encargados de la formación antes y durante la celebración para que los menores sepan cómo actuar delante de los animales", asegura Germán Zaragozá, presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer, en declaraciones a este periódico.

Zaragozá señala además que el reglamento taurino de Aragón es el modelo a seguir en esta materia, ya que fue modificado en 2023 para regular la participación de menores de 16 años en los festejos populares.

Una de las reivindicaciones realizadas por la Federación de Peñas de la Comunitat Valenciana, en Paiporta. / Levante-EMV

Ese modelo establece condiciones especiales y muy concretas. Por un lado, permite la participación de menores de entre 14 y 16 años, siempre que cuenten con consentimiento previo y por escrito de sus padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar o la patria potestad, y únicamente cuando intervengan reses de lidia de hasta 24 meses, debidamente identificadas.

Por otro, también autoriza la participación de menores de 14 años, siempre que vayan acompañados por sus padres o por quienes ejerzan la autoridad familiar o la patria potestad, y solo cuando participen reses de lidia de hasta 18 meses, igualmente debidamente identificadas.

Más novedades

Así, el nuevo reglamento busca revisar y actualizar la normativa vigente para adaptarla a los cambios registrados en los últimos años en los espectáculos de bous al carrer, especialmente en materia de seguridad y de medios sanitarios. En este contexto, el texto pone también el foco en los tentaderos y las becerradas que se celebren en la Comunitat Valenciana con el objetivo de limitar la edad de las reses, exigir ambulancia a partir de 20 asistentes y reforzar las condiciones de la seguridad de los participantes.

El nuevo reglamento de bous al carrer incluirá inspecciones técnicas periódicas para cadafals y graderíos, además de elevar de 1,90 a 2 metros la altura mínima de los barrotes de barreras verticales y estructuras, con un plazo de seis años para adaptarse a la nueva exigencia.

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Asimismo, el borrador regula de forma expresa los corrales y chiqueros, con nuevas condiciones para reforzar el bienestar animal. Estos recintos deberán disponer de espacio suficiente, agua y zonas cubiertas o con sombra que protejan a las reses de la exposición al sol.