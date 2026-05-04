Las cirugías por las tardes, "bajo mínimos" en los hospitales valencianos: solo casos complejos que no quiere la privada y especialidades concretas

Desde septiembre a diciembre, los quirófanos valencianos cancelaron su actividad por las tardes porque la Conselleria de Sanidad decidió suspender el programa de módulos o autoconcierto, conocido como 'peonadas', con el que el personal sanitario hace horas extra retribuidas para tratar de reducir las listas de espera. La excusa esgrimida por la Generalitat fue que necesita congelarlos para poder medir los efectos del nuevo programa de productividad, con el que pretendía "impulsar la eficiencia" de la sanidad pública, premiando económicamente a los profesionales que consiguieran los objetivos marcados; algunos de ellos polémicos porque fijaban reducir la lista de espera en Atención Primaria a cinco días o fomentar la receta de fármacos genéricos.

Concluido este periodo, Sanidad los retomó en enero, pero "bajo mínimos". Así lo atestiguan varios testimonios de facultativos y enfermeras consultados por Levante-EMV, quienes trasladan que solo se aprueban para especialidades o departamentos muy concretos y, mayoritariamente, se trata de cirugías complejas, de larga duración y con posoperatorios más lentos. Estas tienen menos opciones de incluirse en el Plan de Choque y ser enviadas a los hospitales privados porque no "son tan rentables". "No las quieren y prefieren intervenciones breves y sin trámites posteriores", apunta un facultativo del hospital General de València. Son, por ejemplo, las intervenciones oncológicas que, además, después necesitan de análisis por parte de la unidad de Anatomía Patológica. Por otro lado, fuentes de UGT explican que los autoconciertos no se están autorizando en departamentos como La Fe de València o el de Elx.

Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad no niegan que las peonadas se recuperaron en enero y explican que se restringen a una serie de procedimientos concretos y en departamentos donde hay más lista de espera; no entran a valorar el resto de cuestiones. Sin embargo, desmienten que se vayan a potenciar en los próximos meses y niegan haber transmitido órdenes a las gerencias de los 24 hospitales valencianos para intensificarlos.

Autconciertos vs. plan de choque

Según el personal, este es el tercer golpe a las "peonadas" desde la llegada del actual Consell. Primero se cambio su fórmula de retribución; se dejó de pagar por procedimientos para hacerlo por horas y se limitó a cuatro el número de horas a trabajar cada tarde. Después, hubo retrasos en el pago de las horas extra en diferentes hospitales en 2024 y los sindicatos criticaron que el objetivo era desincentivar a las profesionales y así dejarlos al mínimo. Y ahora, después de tres meses suspendidos, se han retomado de forma casi testimonial.

El presupuesto ejecutado del programa de autoconcierto ascendió a 46 millones de euros en 2024, el primer ejercicio completo del conseller Gómez. Fueron tres más que el año anterior, 2023, con medio año de gestión del Botànic y medio del PP. La apuesta real o no de la Generalitat por este programa se verá en la Memoria de Gestión de 2025, que no se publicará hasta dentro de 6 o 7 meses como mínimo.

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En cuanto al Plan de Choque, no hay dudas. Sanidad está gastando casi el triple en derivar cirugías a la sanidad privada; el número de procedimientos se ha duplicado. El conseller nunca ha escondido su intención de hacerlo si la pública no aborda todo lo necesario. Pero a nadie se le escapa que si los quirófanos operan menos por la tarde, la única opción para contener las listas de espera es recurrir a la privada. Mientras tanto, 72.000 valencianos siguen esperando una operación, 24.000 de ellos lo hacen desde hace seis meses.