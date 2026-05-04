El fin de la comisión de la dana 'pilla' a Compromís y Vox prefiere callar

El anuncio del finalizar la investigación de la dana en las Corts, además de indignar a la izquierda, le pilló por sorpresa a Compromís. No es una forma de hablar, fue una realidad que quedó patente en las declaraciones de reacción a la decisión de la mesa de la comisión, donde no tienen representación los valencianistas. Y no fue tanto por lo que se dijo, sino por quién lo dijo. Tuvo que ser Carles Esteve, habitual portavoz de Sanidad del grupo, quien compareciera ante los medios de comunicación ante la ausencia tanto del síndic de la formación, Joan Baldoví, y la portavoz en la comisión, Isaura Navarro.

Por lo menos Compromís atendió a los medios de comunicación porque Vox ni eso. El partido que ocupa la presidencia de la comisión a través de Miriam Turiel regateó a los micrófonos que esperaban declaraciones al final de la misma. Por su parte, el PP prefirió tirar de galones y que fuera su síndic, Fernando Pastor, quien hablara con la prensa y no su representante en la mesa de la comisión, Vicente Betoret, quien para cuando Pastor estaba explicando la decisión, ya había abandonado el piso parlamentario.