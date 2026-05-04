CSIF se suma a la huelga: ya son cuatro los sindicatos que la convocan

Ya son cuatro los sindicatos convocantes de la huelga indefinida entre los docentes de la educación pública tras despejarse la última incógnita: qué haría el sindicato CSIF, que participó en la plataforma reivindicativa pero decidió esperar para ver si se sumaba a la convocatoria oficial de la huelga a que se pronunciara su afiliación. Pero este lunes, el sindicato ha confirmado que se suma a la convocatoria de huelga indefinida de los docentes desde el próximo 11 de mayo.

De este modo, ya son cuatro los sindicatos de docentes de la pública que la convocan: STEPV, CCOO, UGT y CSIF. Antes de apoyar esa convocatoria, han consultado a su afiliacion y ha dado su “sí” el 76,30 % de sus afiliados y simpatizantes en la encuesta promovida por el sindicato. Además, lo hará de manera indefinida, ya que el 55,22% se decanta por esta medida. La encuesta se cerró el 30 de abril; el viernes 1 de mayo el sindicato registró ante Generalitat la convocatoria de huelga y este lunes los órganos directivos de CSIF se han reunido para abordar todos los detalles de la protesta.

En concreto, según han informado desde el sindicato en un comunicado, el 84% de afiliados y simpatizantes que apoya la huelga apuesta por llevar a cabo la huelga durante el mes de mayo.

Desde CSIF reprochan la falta de respuesta de la Conselleria de Educación a las reivindicaciones laborales de los docentes y recuerdan que el sindicato ya presentó en febrero su relación de 13 puntos para mejorar la educación pública valenciana. Entre esos puntos, destacan, se encuentra “una imprescindible subida salarial, ya que los profesionales valencianos se sitúan a la cola de España en retribuciones”.

El tema salarial, destacan, “no puede dilatarse más, ya que el personal docente valenciano lleva escuchando promesas de mejoras desde el anterior gobierno que no se han trasladado a la práctica”. El CSIF considera igualmente fundamental el abono de las pagas extra completas para todos los docentes y el establecimiento de los denominados días moscosos o de libre disposición para este colectivo. Del mismo modo, propone el reconocimiento de un sexto sexenio, ya que el colectivo docente no percibe carrera profesional.

Los directores apoyan las reivindicaciones

El colectivo de directores de centros también se ha sumado al apoyo que ya han explicitado las familias agrupadas en FAMPA a la huelga. Lo han hecho la Associació de Directores i Directors d’Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV) y la Associació de Directores i Directors dels Instituts d’Educació Secundària del País Valencià (ADIES-PV) en un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación por la situación que atraviesa la educación pública valenciana y por el clima de malestar existente entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa”.

“Estas demandas no pueden interpretarse como reclamaciones corporativas ni como cuestiones ajenas a la ciudadanía. Están directamente vinculadas a la mejora de la calidad de la educación pública, a la atención que recibe el alumnado, a las condiciones en que trabaja el profesorado y a la confianza de las familias en el sistema educativo”, reivindican.

Por eso, las asociaciones manifiestan su apoyo a las reivindicaciones orientadas a mejorar la educación pública valenciana y reclaman a la Conselleria de Educación “que abra de manera inmediata un proceso real de negociación con las organizaciones representativas del profesorado”.

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“La situación actual exige responsabilidad institucional, voluntad de diálogo y capacidad de acuerdo. La Conselleria no puede limitarse a dejar pasar el tiempo ni a trasladar a los centros la gestión de un conflicto que requiere respuestas políticas, presupuestarias y organizativas claras”, añaden, y consideran que negociar “no es un signo de debilidad; más bien al contrario, es una obligación democrática y una muestra de respeto hacia el profesorado, que en estos momentos está expresando unas reivindicaciones justas orientadas a la mejora del conjunto de la educación pública valenciana”.