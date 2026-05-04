Educación incluye al 100% del profesorado de Segundo de Bachiller en los servicios mínimos en la huelga

Este lunes queda exactamente una semana para la huelga indefinida de profesores de la educación pública convocada a partir de este 11 de mayo y la Conselleria de Educación han anunciado este lunes que, para mañana martes, han convocado al comité de huelga en la sede del departamento que dirige Mari Carmen Ortí.

Recibirán a los representantes de los cuatro sindicatos convocantes - STEPV, CCOO, UGT y CSIF- en la sede de la Conselleria a las 13 horas y lo harán para abordar los servicios mínimos. En concreto, según la primera propuesta realizada desde Educación, el 100% del profesorado de Segundo de Bachiller estará incluido en los servicios mínimos decretados y, por tanto, tendrá que trabajar desde el 11 de mayo en caso de que la propuesta prospete.

Así serán los servicios mínimos

El documento incluye también en los centros públicos a los equipos directivos en los servicios mínimos, aunque, en general, no al completo. “En todos los centros públicos de titularidad de la Generalitat, la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas”, dice el comunicado de la Conselleria. Desde UGT-PV recuerdan que hay centros en los que el equipo directivo es unipersonal y denuncian que esa decisión atenta contra el derecho a la huelga en esos casos.

Por otra parte, en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, tendrá que trabajar durante la huelga un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

La consellera d'Educació, Carmen Ortí / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

En cuanto a los centros de Educación Infantil, los servicios mínimos incluirán a dos o tres educadores de educación infantil según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente). En los centros específicos de Educación Especial, tendrá que haber dos educadores de educación especial por cada cinco unidades.

Por otra parte, en los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, los servicios mínimos serán de un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

Por último, en cuanto a los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán durante la huelga los servicios propios de los días festivos según ste documento que se negociará mañana.

Medidas especiales para Segundo de Bachillerato

Desde Educación también establecen que el profesorado que imparte clase en Segundo de Bachillerato cumpla la totalidad de su horario lectivo. “Esta medida tiene por objeto garantizar que el alumnado de este nivel pueda ser evaluado y calificado correctamente, con vistas a su acceso a la EBAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad)”, indican.

En este sentido, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy ha considerado que “una alteración de las evaluaciones finales en este curso podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado”. “La prioridad son los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato. No podemos permitir que una situación de huelga comprometa su derecho a ser evaluados en igualdad de condiciones. Con esta medida no pretendemos limitar el derecho de huelga del profesorado, que respetamos plenamente, sino garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento tan decisivo de su vida”, añade, y dice que es “un momento crítico e irrepetible en la trayectoria educativa de estos jóvenes”.

Los sindicatos: "Es abusivo"

Desde los sindicatos ven la propuesta abusiva y no descartan impugnarla. "Una propuesta claramente abusiva, en primer lugar porque afecta a la totalidad del profesorado de una etapa educativa y, en segundo lugar, porque obliga a dicho profesorado a evaluar al alumnado, una tarea que no corresponde a los servicios mínimos", consideran desde el STEPV. Mientras, desde UGT-PV afean que la Conselleria "alega que el derecho a la educación y la protección del alumnado prevalecen sobre el derecho de huelga de los trabajadores". "No obstante, desde UGT entendemos que el derecho de huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, es una herramienta legítima para la defensa de los intereses del personal docente y especialista", añaden, y denuncian que la propuesta de servicios mínimos imponen unas condiciones que dificultan la visibilidad y efectividad de los paros.

Y es que, si finalmente se decreta así, el profesorado de Segundo de Bachillerato estará obligado a impartir su horario completo, sea en ese curso o en cualquier otro curso de la ESO, denuncian desde el sindicato, y además, durante todos los días que dure la huelga indefinida, independientemente de si ese día hay evaluación o no. "Por tanto, está impidiendo el derecho legítimo y constitucional a hacer huelga de este profesorado", lamentan los sindicatos.

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Desde el comité de huelga integrado por los cuatro sindicatos -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- rechazan "radicalmente" esta propuesta y aseguran que no dudarán en impugnarla "de forma cautelarísima por abusiva" si la Conselleria decreta finalmente estos servicios mínimos. "Esta propuesta es totalmente desmesurada y evidencia el estado de nerviosismo de la Conselleria de Educación ante la convocatoria de huelga, y manifiesta una falta total de respeto a los derechos del profesorado", critican.