Educación ve inasumibles las exigencias de los docentes, que cifra en 2.400 millones

2.400 millones de euros. Es la estimación que maneja la Generalitat sobre el coste económico que tendría atender las reivindicaciones planteadas por los sindicatos educativos para desactivar la huelga indefinida convocada a partir del 11 de mayo en la Comunitat Valenciana. Entre estas figura un incremento salarial de 500 euros mensuales, pero también medidas de contratación, reducción de ratios y de burocracia e infraestructuras. La Conselleria de Educación, con esos números en la mano, ha avanzado este lunes que está lejos de poder atenderlas ya que "superan la capacidad" financiera de la administración autonómica y ha emplazado a explorar posibles acuerdos en los asuntos con menor impacto presupuestario.

La consellera Mari Carmen Ortí, en declaraciones a los medios, ha sido la encargada de dar a conocer estos cálculos. "Sus demandas están alrededor de unos 2.400 millones de euros al año. Entonces son unas reivindicaciones que, por supuesto, superan la capacidad de la Comunidad Valenciana", ha señalado haciendo referencia a la infrafinanciación que sufre la autonomía.

En todo caso, Ortí ha remarcado que el Consell está "abierto a poder llegar a acuerdos" con los sindicatos, aunque la titular de Educación ha tratado de alejar la conversación del tema salarial y orientarla al resto de medidas en negociación.

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"Nosotros, al igual que hemos dicho desde el primer momento, desde que llegué en el mes de diciembre y reitero de nuevo, estamos abiertos a poder llegar a acuerdos, al diálogo. De hecho, esta misma semana hay convocada una mesa sectorial en la que se va a tratar la reducción de la burocracia. Nosotros no solo estamos centrados en el tema de las retribuciones, sino también en todo el paquete de medidas que se nos estaban reclamando y que además también estaba ya dentro de nuestros objetivos como conselleria", ha indicado Ortí.