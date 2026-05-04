Educación ve inasumibles las exigencias de los docentes, que cifra en 2.400 millones
Conselleria señala que las reivindicaciones "superan la capacidad" financiera de la Generalitat y emplaza a negociar medidas "más allá de las retribuciones"
2.400 millones de euros. Es la estimación que maneja la Generalitat sobre el coste económico que tendría atender las reivindicaciones planteadas por los sindicatos educativos para desactivar la huelga indefinida convocada a partir del 11 de mayo en la Comunitat Valenciana. Entre estas figura un incremento salarial de 500 euros mensuales, pero también medidas de contratación, reducción de ratios y de burocracia e infraestructuras. La Conselleria de Educación, con esos números en la mano, ha avanzado este lunes que está lejos de poder atenderlas ya que "superan la capacidad" financiera de la administración autonómica y ha emplazado a explorar posibles acuerdos en los asuntos con menor impacto presupuestario.
La consellera Mari Carmen Ortí, en declaraciones a los medios, ha sido la encargada de dar a conocer estos cálculos. "Sus demandas están alrededor de unos 2.400 millones de euros al año. Entonces son unas reivindicaciones que, por supuesto, superan la capacidad de la Comunidad Valenciana", ha señalado haciendo referencia a la infrafinanciación que sufre la autonomía.
En todo caso, Ortí ha remarcado que el Consell está "abierto a poder llegar a acuerdos" con los sindicatos, aunque la titular de Educación ha tratado de alejar la conversación del tema salarial y orientarla al resto de medidas en negociación.
"Nosotros, al igual que hemos dicho desde el primer momento, desde que llegué en el mes de diciembre y reitero de nuevo, estamos abiertos a poder llegar a acuerdos, al diálogo. De hecho, esta misma semana hay convocada una mesa sectorial en la que se va a tratar la reducción de la burocracia. Nosotros no solo estamos centrados en el tema de las retribuciones, sino también en todo el paquete de medidas que se nos estaban reclamando y que además también estaba ya dentro de nuestros objetivos como conselleria", ha indicado Ortí.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga
- Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
- Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia
- La Aemet pronostica que el puente festivo de mayo en Valencia estará marcado por las lluvias
- Los centros empiezan a recibir instrucciones para adelantar la evaluación de 2º de Bachiller antes de la convocatoria de la huelga
- Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet-Manises serán los primeros tramos de los parques inundables en licitarse
- Emergencias activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo en Valencia
- Boán Callejas: el rostro del hombre que envió a la muerte a Peset Aleixandre