Una joven de 24 años permanece dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan tras un brote psicótico

Inés, una joven de 24 años con problemas de salud mental, ha sido expulsada de Urgencias de Hospital de Sant Joan, donde ingresó en la noche del domingo con un brote psicótico, y ha permanecido en el suelo a las puertas del centro hospitalario sin atención durante horas, de acuerdo al testimonio de la familia y a las fotografías y vídeos grabados por su entorno, en los que se aprecia a la paciente tirada y tapada con una sábana tras ser dada de alta.

La familia quiere denunciar públicamente esta situación al considerar que es de extrema gravedad. Según el relato de Pepe Grau, prometido de la madre de la paciente, "la sacaron en pleno brote psicótico y la dejaron tirada a unos diez metros de la puerta de Urgencias. Nadie salió a atenderla durante horas”. Este diario ha consultado sobre lo ocurrido a la Conselleria de Sanidad y fuentes de este departamento señalan que "no podemos dar información sobre la situación clínica de un paciente concreto por protección de datos".

La joven, que padece problemas de salud mental y se encuentra legalmente incapacitada bajo tutela de la Generalitat, aunque reside con su madre y el prometido de esta, sufrió un episodio agudo la noche del domingo, en torno a las 21:00 horas, mientras participaba en actividades en una asociación de salud mental. Ante el empeoramiento de su estado, fue necesaria la intervención de una ambulancia, que procedió a su traslado al Hospital de Sant Joan. La familia acudió al centro sanitario, donde, según afirman, se les comunicó que la paciente quedaría ingresada.

“Nos dijeron que se iba a quedar ingresada y que nos fuéramos tranquilos a casa. Pero cuando hemos vuelto esta mañana, nos encontramos con que le habían dado el alta”, explica Grau.

La joven huyó y los padres fueron a la Guardia Civil a denunciar que estaba en paradero desconocido aunque ha aparecido y la han llevado a casa

Agitación y desorientación

A primera hora de este lunes, alrededor de las 08:00 horas, los familiares regresaron al hospital y, según su versión, la joven había sido dada de alta pese a encontrarse aún, afirman, en un estado de agitación y desorientación. “Hay un informe psiquiátrico que dice que se levantó de buen humor y que estaba perfectamente, pero eso es totalmente falso. Estaba en pleno brote, muy alterada”, aseguran desde su entorno. El informe indica el diagnóstico de agitación psicomotriz resuelta y le indica como tratamiento al alta retomar su terapia psicotrópica, y acudir a su centro de salud (USMA de El Campello) para solicitar un adelanto de cita con Psiquiatría.

Según este testimonio, la situación se agravó cuando personal de seguridad intervino para expulsarla del recinto. “Los vigilantes la sacaron por la fuerza. Estaba muy mal y aun así la echaron”, relatan. Aquellos, a una amiga de la joven, le han explicado que les agredía pero esta ha incidido en que lo hace por su enfermedad mental.

Poco después, la joven fue localizada nuevamente en las inmediaciones del hospital, donde cayó al suelo a escasos diez metros de la entrada principal del servicio de Urgencias.

En las fotos se la ve tirada en el suelo, con el cartel de Urgencias al fondo. Estuvo allí durante horas sin que nadie saliera a ayudarla Pepe Grau — Familiar de la joven

“En las fotos se la ve tirada en el suelo, con el cartel de Urgencias al fondo. Estuvo allí durante horas sin que nadie saliera a ayudarla”, añaden.

La familia afirma que la joven permaneció en el suelo cubierta únicamente con una sábana proporcionada por el propio hospital, sin recibir asistencia sanitaria, a pesar de su evidente estado de vulnerabilidad. “Es inhumano. Estamos hablando de una persona incapacitada, en pleno brote psicótico. No se la puede dejar en la calle así”.

Una mujer ayuda a la joven a levantarse del suelo / INFORMACIÓN

Precedente

El entorno de la paciente asegura además que no se trata de un caso aislado. “No es la primera vez que pasa. Ya la habían dejado fuera en otra ocasión, y solo cuando llegó la Guardia Civil la volvieron a meter dentro”, explican. Fue en concreto hace dos semanas y también estuvo dos horas en el suelo, según el testimonio de la familia. Durante los hechos, los familiares alertaron a la Guardia Civil, que ordenó su ingreso en el centro hospitalario.

En esta ocasión, la joven ha huido durante varias y una amiga que acudió a ayudarla la ha estado buscando. Al desconocer su paradero, la familia se ha desplazado al cuartel de la Benemérita en la localidad de Sant Joan a interponer una denuncia por su fuga.

Querían que borrásemos el vídeo pero nos negamos porque es una prueba y sabemos que podemos presentarla ante un juez o ante la Guardia Civil Pepe Grau — Familiar de la joven

Pepe Grau ha explicado a este diario que "ha venido la Policía y dicen que hasta que un psiquiatra no ordene su búsqueda no la pueden buscar. En el hospital aseguran que no hay psiquiatra de guardia", de ahí que hayan acudido al cuartel sobre las 15 horas a avisar de su desaparición. Cuando estaban a punto de interponerla, la madre ha recibido un mensaje desde el hospital informándole de que Inés estaba en Psiquiatría. Sobre las 15.50, fuentes del Hospital de Sant Joan han informado a este diario de que la paciente estaba en el hall del centro custodiada por la Guardia Civil.

La familia ha explicado que cuando han llegado a recogerla estaba en la puerta principal con guardias civiles y de seguridad, y han podido tranquilizarla y llevársela a casa. "Se ha visto desconcertada y se ha fugado, y ha estado dando vueltas por el hospital".

Respecto a todo lo ocurrido con ella cuando ha estado en el suelo más de dos horas ante Urgencias, Grau ha indicado que "un guardia nos pidió que borráramos un vídeo. Nos negamos porque es una prueba y sabemos que podemos presentarla ante un juez o ante la Guardia Civil”, afirma Grau. “Ahora mismo lo más preocupante es que no sabemos dónde está. Hay una amiga buscándola porque sigue muy mal”, señalaban antes de que finalmente fuera localizada.

Los parientes y una amiga afirman que no estaba para recibir el alta y que seguía alterada y en pleno brote

Denuncias formales

La familia interpondrá denuncias formales ante el servicio de Atención al Paciente del centro hospitalario y ante el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), dependiente de la Generalitat, que tiene la tutela. En un principio iban a presentar una denuncia ante la Guardia Civil al considerar que lo ocurrido podría constituir una negligencia grave pero de momento van a ir por la otra vía, aunque consideram que "esto no puede quedar así. Tienen que dar explicaciones y asumir responsabilidades”. Disponen de material gráfico que documenta lo ocurrido, incluyendo fotografías y vídeos, que en cualquier momento pueden aportar a las autoridades.

Estos vídeos incluyen conversaciones con trabajadores del hospital. En uno de ellos se aprecia cómo una joven, amiga de la afectada, habla con el personal explicándoles que es conocedora de la situación. "Sé que agrede, pero agrede cuando tiene un brote psicótico", y les pide "algo de ayuda, porque estamos en Urgencias".

Es vergonzoso tener a una persona tirada en el suelo con una manta. Viene al hospital a pedir ayuda pero la medican y cuando la tienen sedada le dan el alta Amiga de la joven

La amiga les explica que hay habitaciones aisladas para poderla atender y consulta de Psiquiatría, conversación que transcurre mientras la paciente sigue tirada en el suelo a unos metros, por lo que les pida algo de humanidad para atender a la mujer. "Es vergonzoso tener a una persona tirada en el suelo ahí con una manta. Agrede, claro que agrede, porque tiene un problema psicológico, y por eso viene al hospital a pedir ayuda, pero la medican y cuando la tienen sedada le dan el alta".

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En otro vídeo se aprecia cómo otra mujer la ayuda a levantarse y la conduce a una silla a las puertas del centro antes de que se optara por salir huyendo.