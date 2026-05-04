Entre libros infantiles y de pensamiento: la 'cosecha' de los políticos en los primeros días de la Fira del Llibre

La clase política valenciana se ha volcado en los primeros días de la Fira del Llibre. Además de la consellera de Cultura, Carmen Ortí, que asistió a la inauguración del jueves, por los pasillos de Viveros han circulado en estos primeros días dirigentes como la alcaldesa María José Catalá, acompañada por el concejal de Cultura, José Luis Moreno.

Catalá hizo cuatro adquisiciones. Una era 'Donde viven los recuerdos', resultado del proyecto interdisciplinar del IES Benicalap sobre personas con alzheimer, cuyo beneficio será donado a la Asociación Familiares Alzheimer Valencia y en la que ha colaborado Paco Roca. También se hizo con una novela de Vicente Vercher, 'La semilla de la jacaranda', que transcurre por València, entre otras ciudades. Aunque la mayor parte de su visita la pasó viendo libros infantiles para sus hijos, de los que se llevó dos, uno de ellos musical.

La alcaldesa Catalá. / Levante-EMV

Por el lado socialista, quien se está mostrando hiperactiva es la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Ya ha pasado tres veces por la Fira, una de ellas acompañando a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y otra para presentar el libro del exalcalde Pérez Casado. Este domingo repitió. La collita de libros de Bernabé va creciendo.

Entre los seis que lleva comprados, el último de Eduardo Mendoza ('La intriga del funeral inconveniente'); 'Contra el odio', de Susana Gisbert; 'Contra el descontento', de Cristina Monge; o 'Rescatadas del olvido', de Ana R. Cañil, un recorrido por las corresponsales extranjeras que estuvieron en la guerra civil.

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Este domingo el síndic del PSPV José Muñoz también ha aprovechado para visitar las novedades de la Fira antes de comer.