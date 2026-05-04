La mesa de diálogo con las asociaciones de víctimas de la dana de Llorca arranca con solo seis entidades

Solo seis de las 17 asociaciones de damnificados del 29-O registradas han participado este lunes en la denominada Mesa Permanente de Trabajo con las Asociaciones Afectadas por la dana, convocada por la Dirección General de Atención a las Víctimas, creada ad hoc por Juanfran Pérez Llorca al poco de asumir la presidencia de la Generalitat en noviembre pasado para propiciar el reencuentro con las asociaciones de víctimas tras la dimisión de Carlos Mazón. De la mesa se han desmarcado, como ha adelantado Levante-EMV, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, con la adhesión de los Comités locales de Emergencia y Reconstrucción, que han advertido de que no participarán en estos órganos hasta que la Generalitat no exija el acta de diputado a Carlos Mazón y su renuncia a los privilegios de expresident, entre otras reivindicaciones. La mesa se ha constituido el mismo día en que PP y Vox han anunciado su intención de finiquitar la comisión de la dana de las Corts, un año después de su creación y dejando todavía más preguntas que respuestas.

La reunión ha estado presidida por el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la directora general de Atención a las Víctimas y a los Afectados, Amparo Clemente. Las principales asociaciones de víctimas de la dana justificaron este fin de semana el "plante" porque consideran "especialmente grave que, año y medio después de la tragedia, la reunión continúe centrada principalmente en cuestiones organizativas, de presentación institucional y de imagen, sin incorporar asuntos fundamentales que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas damnificadas". Y citan las ayudas al alquiler dana, al comercio y autónomos; el estado de las infraestructuras educativas; la situación de los ascensores y aparcamientos; la planificación real ante futuras emergencias; la revisión de los protocolos de emergencia y alerta; la situación de los servicios públicos y de salud mental comunitaria; o las políticas de adaptación al cambio climático y protección de la población.

Acción Social por Chiva, Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (RESPAEM), la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sur, Plataforma de Apoyo Psicológico en Catástrofes Germanor, Asociación Afectados Aldaia, Agrupación Ciudadana Tots a una Veu, Asociación Birdana, Estem Solidarios en Acción Dana, son las asociaciones que han asistido a la reunión, según informan fuentes de la Generalitat. Mérida ha insistido en que desde el Comisionado para la Recuperación “se mantiene la mano tendida para que cualquier asociación pueda participar en esta mesa de trabajo cuando así lo considere conveniente. Queremos tener abierta una vía de comunicación estable para atender sus demandas”.

Trimestral y consultiva

Mérida ha explicado que "la creación de esta mesa técnica responde a la necesidad de que los procesos de reparación, recuperación y reconstrucción se construyan de forma compartida con quienes han sufrido la catástrofe". Cada de la mesa, que tendrá carácter trimestral, se centrará de forma monográfica en un tema específico: ayudas, atención psicológica, infraestructuras, reconstrucción comunitaria o cualquier otro que propongan las asociaciones, con el objetivo de trabajar estos temas desde una perspectiva sectorial. Por acuerdo de las asociaciones asistentes, la mayoría entidades que agrupan a colectivos que sufrieron pérdidas materiales en la barrancada, en la próxima reunión se tratarán cuestiones relacionadas con las emergencias. Al encuentro asistirá también el personal técnico responsable del área competente. De forma extraordinaria, la mesa se podrá convocar cuando lo soliciten la mayoría de sus miembros.

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La Mesa Permanente de Trabajo con las Asociaciones Afectadas por la dana tendrá carácter consultivo y entre sus objetivos específicos figuran la identificación de las necesidades prioritarias y emergentes, la formulación de propuestas de mejora consensuadas sobre políticas públicas y el seguimiento de las medidas adoptadas. Asimismo, también servirá como un canal estable de comunicación entre la administración y las asociaciones. Para Mérida, "la constitución de este órgano supone un paso decisivo para garantizar que la reconstrucción tras la dana se lleve a cabo con las víctimas, desde las víctimas y para las víctimas, reconociendo su papel como interlocutores legítimos y protagonistas del proceso de recuperación colectiva en el que está inmersa la sociedad valenciana”.