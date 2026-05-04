Educación
"No somos pastores, somos cuidadores": los profesionales de los comedores escolares salen a la calle en un lunes de huelga
Desde UGT han destacado que, según sus cálculos, el seguimiento de la huelga ha rondado el 50%
Con carteles con los lemas "no somos pastores, somos cuidadores" y “por una ratio justa, mejor calidad en comedores escolares”, los profesionales de los comedores escolares se han concentrado a las puertas de la Conselleria de Educación en València y en sendas concentraciones también en Alicante y Castellón. Lo han hecho convocados por UGT en una jornada de huelga para reivindicar mejoras laborales y, sobre todo, ratios más bajas.
Desde el sindicato han destacado que, según sus cálculos, el seguimiento de la huelga ha rondado el 50% de los profesionales que podían hacer huelga -los que no estaban dentro de los servicios mínimos-. Las concentraciones, la de València con presencia también de Intersindical, dicen, han sido un éxito.
Se trata de un paro que se convocó como “medida de protesta ante la creciente sobrecarga de trabajo que sufre el personal del sector”. Desde UGT aseguran que la situación en los comedores se complica: se han incrementado los usuarios de estas instalaciones, además de la diversidad de menús por motivos relacionados con las intolerancias alimenticias o las convicciones religiosas, y son cada vez más altos los estándares higiénicos y sanitarios.
En este sentido, la realidad de los comedores es compleja y "problemática" en algunos casos, según UGT. Con cada vez mayor frecuencia, se demandan múltiples menús adaptados, ya sea por razones culturales, sanitarias y éticas. A eso se suma la atención más individualizada que requieren los niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas de aprendizaje. Además de todo eso, un nuevo Real Decreto establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y orientados a una alimentación sana y equilibrada.
Ninguna ratio
“Las responsabilidades adicionales no han ido acompañadas de un aumento de personal, ya que la Conselleria de Educación no ha actualizado la orden de 2016, donde se establecen las ratios de niños y niñas por cada monitor y no se fija ninguna ratio para el personal de cocina”, reprochaban desde el sindicato en el comunicado de convocatoria de la huelga.
Estos empleados, indican, se ven inmersos en "una sobrecarga que afecta directamente tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal, comprometiendo además la adecuada atención del alumnado”.
Hasta 40 alumnos por profesional
Por su parte, CCOO lidera una campaña de recogida de firmas para exigir la regulación del personal de cocina, la actualización urgente de las ratios de monitores, fijadas en 2016, y la creación de criterios específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Asimismo, denuncian que la ausencia de ratios ha permitido incrementar las cargas de trabajo "sin control, hasta 40 menores por profesional". "Una situación insostenible", denuncian.
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