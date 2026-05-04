El PPCV denuncia el "abandono" de unas obras del Gobierno en Morella y lo vincula a las "mordidas" de Ábalos

El diputado del PPCV, Jesús Lecha, ha denunciado este lunes el "abandono" del Gobierno de unas obras en la N-232 a su paso por Morella adjudicadas a una empresa "afín" al PSOE "salpicada por las mordidas de [José Luis] Ábalos". La Comisión de Obras Públicas, Vivienda, Infraestructuras y Transporte de las Corts Valencianes ha aprobado una proposición a petición de los populares sobre el "abandono de infraestructuras estratégicas" en la Comunitat Valenciana por parte del Ejecutivo central.

En concreto, Lecha ha explicado que “la trama de Ábalos también ha llegado a Morella con una empresa que ha paralizado las obras que le fueron adjudicadas en 2024. Qué casualidad que de ese municipio saliera también el último presidente de la Generalitat socialista, conocido por alguna que otra trama sospechosa”.

Lecha ha indicado que “las obras abarcaban 4,8 kilómetros del tramo Morella Sud-La Torreta de la N-232 en la provincia de Castellón. El pliego de condiciones se publicó un 31 de julio. Se adjudicaron por parte del Ministerio de Fomento por 20,6 millones de euros a la empresa Lantania, cuyo presidente y accionista es el exsenador socialista Felipe Guardiola y fue creada tres meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Esta empresa está citada por Aldama como vinculada al cobro de mordidas y comisiones ilegales en el caso Ábalos. En el expediente de contratación también aparecían nombres como Juan Pedro Fernández Palomo, Paula Pérez o Francisco David, imputados en diversos procesos”.

El diputado popular ha explicado que “la adjudicación de estas obras estuvo envuelta en la polémica porque los criterios subjetivos puntuaban un 49 sobre 100, algo insólito en adjudicaciones similares. Además, se adjudicó por tres millones de euros menos por debajo del precio de licitación a esta empresa y no a la que contaba con mejor puntuación. Cuando estalló el escándalo Ábalos, Cerdán y Koldo, desde después del verano, las escasas máquinas que estaban trabajando desaparecieron de la zona sin ninguna explicación y las obras han quedado paralizadas sin que se sepa nada más”.

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Por último, Jesús Lecha ha señalado que “pedimos explicaciones por la paralización de las obras y exigimos al Gobierno de España que se reanuden en el menor tiempo posible. Tienen a Morella totalmente olvidada”.