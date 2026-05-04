Sigue el riesgo por tormentas en la Comunitat Valenciana: aviso amarillo en el interior frente al calor en el litoral

Una pequeña tormenta penetró ayer por el oeste de la provincia de Valencia, proveniente de la de Albacete, y dejó alguna tromba de agua en comarcas como la Vall de Cofrents-Ayora o la de Utiel-Requena o el interior de Castellón. Hubo tormentas que dejaron más de 15 l/m2 en menos de media hora, aunque los 22,2 l/m2 de Bicorp fueron el mayor registro de este domingo. La situación podría repetirse este lunes y martes en varios puntos de la Comunitat Valenciana, dos jornadas de claro contraste con riesgo de tormentas en el interior frente al calor del litoral.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos dobles de nivel amarillo en el interior norte de la provincia de Castellón y el norte de la de Alicante para este lunes por lluvias y tormentas. Se esperan "chubascos acompañados de tormenta" y hay probabilidad de que estas "sean localmente fuertes en el interior del extremo norte por la tarde". A lo largo de la jornada, el modelo Harmonie-Arome contempla la posibilidad de que se generen dos frentes de precipitación: uno en el norte de Alicante y su zona limítrofe con la provincia de Valencia y un segundo, en el norte de la de Castellón.

En estos momentos, la Aemet explica en sus redes que "la tormenta avanza de oeste a este por el sur de Valencia", por las comarcas de la Vall d'Albaida y la Costera. Su intensidad es "localmente fuerte, aunque de corta duración".

La situación se repetirá este martes, aunque para mañana la amenaza solo se mantiene en la provincia de Castellón. Allí, a partir del mediodía, hay un doble aviso amarillo por la posibilidad de que se produzcan "chubascos acompañados de tormenta", con probabilidad de que "sean localmente fuertes en el interior norte por la tarde". En el sur, podría también llover, pero sería "menos probable" y con chubascos "más dispersos".

¿Seguirá lloviendo? Según las previsiones, la meteorología dará una tregua el miércoles y el jueves, aunque no se descarta la posibilidad de lluvias dispersas. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica volverá a partir del viernes y, especialmente, el sábado cuando podrían producirse nuevas tormentas.

Abril "muy seco"

El inicio de mayo está marcado por la lluvia meteorológicamente hablando. Es verdad que no ha habido registros especialmente significativos, a excepción de las trombas de agua del domingo, pero sí que está habiendo pequeñas precipitaciones desde el viernes. Esto contrasta con el pasado mes de abril, el cual fue "muy cálido y muy seco" en la Comunitat Valenciana, según el balance difundido por la Aemet. La precipitación acumulada ha sido de 21,4 litros por metro cuadrado, lo que supone situarse un 58 % por debajo del promedio climático del periodo 1991-2020; este registra una media de 50,7 l/m2.

Las temperaturas

Los cielos cubiertos y las lluvias no estarán reñidos con un aumento de las temperaturas, que mantendrán los termómetros por encima de valores propios de la primavera. Este lunes, de hecho, el mercurio tenderá a subir y se podrían alcanzar máximas de entre 25 y 27 grados en zonas del litoral de la Comunitat Valenciana e, incluso, en puntos como la Costera. Mañana martes, habrá pocos cambios y los termómetros se mantendrán por encima de los 20 grados en la mayoría de puntos de la autonomía, a excepción de la provincias de Castellón, donde podrían bajar hasta los 16 grados de máxima en el interior norte.

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Máximas y mínimas previstas en la Comunitat Valenciana para el martes. / Aemet

Según los actuales pronósticos, la situación se mantendrá durante toda la semana, con máximas superiores a los 20 grados durante toda la semana, que el domingo podrían dispararse hasta los 25 grados. Lo positivo es que no habrá aún sensación de calor veraniego porque las mínimas se moverán entre los ocho y los 15 grados hasta el domingo.