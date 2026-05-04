La Conselleria Sanidad ultima un ‘megaproceso’ para cubrir plazas médicas sin oposiciones a partir de 2027 en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad tiene abierta una convocatoria para cubrir más de 800 puestos de difícil cobertura mediante la fórmula del concurso de méritos, es decir, sin una oposición como tal y, por tanto, sin que los candidatos se enfrenten a un examen. La convocatoria ha tenido una buena acogida con más de 3.000 aspirantes y con hasta 102 candidatos para las plazas más codiciadas como adelantó Levante-EMV. La fórmula se repetirá en el futuro próximo: no una vez más, ni dos, sino hasta en tres ocasiones. Y es que, como ha podido saber este periódico, Sanidad ultima el diseño de tres procesos de adjudicación de plazas bajo la fórmula del concurso de méritos que llegarán a partir de 2027: una segunda convocatoria de difícil cobertura, una de plazas específicas para puestos concretos y especialidad; y, por último, un 'megaproceso' de vacantes médicas para todo tipo de especialidades y departamentos, no solo los comarcales.

Está pendiente definir la cantidad de puestos que se ofertarán y adjudicarán en cada uno de estos procesos. Primero se deberá cerrar el de difícil cobertura porque, aunque hay el triple de candidatos por plaza entre facultativos y enfermeras, no significa que todas ellas se ocupen. Una vez concluido el trámite y teniendo en cuenta el número total de vacantes, se concretará el número total de estas tres convocatorias. La última, el 'megaproceso', será a lo grande y contará con "muchas plazas", como así explicaba el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, el jueves al finalizar el acto de graduación de más de 240 médicos y enfermeras residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Todos ellos y ellas podrán optar a estos tres nuevos concursos, así como los casi 800 MIR de todas las especialidades médicas y quirúrgicas que acaben su formación a lo largo del presente año.

La fecha para este 'megaproceso' tampoco está definida completamente, pero será con toda probabilidad en 2027; así lo transmiten fuentes oficiales de Sanidad. Es cierto que los trámites administrativos no son ágiles y, en muchas ocasiones, se demoran más de lo previsto. Sin embargo, a nadie se le escapa que el próximo es un año clave para el Consell con elecciones autonómicas y, por tanto, lo lógico es pensar que Sanidad acelere la convocatoria todo lo posible, aunque solo sea el anuncio o la apertura del mismo. Al menos, se intentará, difícil imaginar lo contrario.

Otro de los detalles importantes será las condiciones de la convocatoria porque, en el caso del de difícil cobertura, hay un requisito para consolidarse como estatutario que consiste en permanecer durante tres años en el puesto conseguido y, una vez completado este periodo, el profesional tiene la opción de concursar para el traslado o pedir una comisión con el aliciente de que su tiempo trabajado en difícil cobertura cuenta el triple de puntos. Si se ofertan todo tipo de puestos en el gran concurso de méritos, está condición podría caer; se reflejará en las bases.

Fórmula a explotar

El propio conseller Gómez ya adelantó a finales de febrero que pretendía seguir explotando esta fórmula de adjudicación de plazas, una posibilidad abierta por el decreto 1/2022 de medidas urgentes ante la emergencia por la guerra en Ucrania, aprobado por el Botànic. Hasta entonces, se limitaba a la adjudicación de plazas de características específicas: CSUR, los puestos determinados por el Ministerio como los trasplantes; las unidades de referencia y la vía del decreto de selección y provisión de puestos 192/2017.

Sin embargo, los sindicatos siempre han mostrado su recelo a este tipo de procedimientos por ser "más arbitrarios" al tener Sanidad la potestad de definir los criterios específicos para cada plaza. De hecho, la propia Conselleria planteó cambios en el decreto de 2017 para que incluso cada hospital tenga más protestas para estipular criterios y baremos diferentes. Y los sindicatos temen que esto se convierta en un menú de candidatos 'a la carta'. En el actual proceso de difícil cobertura, esto se diluye porque son todas plazas de Atención Primaria y tienen las mismas categorías, pero podría darse en las especialidades hospitalarias. Si se restringe el concurso de méritos a los facultativos, esto genera desigualdad con el resto de categorías profesionales, aunque es cierto que el de difícil cobertura incluye 77 puestos de Enfermería.

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Retener el talento

El principal argumento de Sanidad es que se trata de una estrategia pensada para retener el talento y permitir quedarse en la sanidad valenciana a cualquier facultativo con ganas de trabajar en la autonomía. "Queremos que os quedéis en la sanidad valenciana", les confesó el conseller Marciano Gómez el jueves a los 240 residentes de Medicina y Enfermería de Medicina Familiar y Comunitaria. No serán los únicos porque son en total casi 800 MIR de todas las especialidades los que concluyen su residencia y están listos para su primer contrato laboral.