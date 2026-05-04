Savia impulsa empleo y formación con SaviaAcademia

El programa ofrece la posibilidad de cursar el Certificado Profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Se combina aprendizaje teórico y experiencia laboral mediante un contrato de formación en alternancia de seis meses.

Savia Residencias refuerza su compromiso con el empleo de calidad y la formación especializada en el ámbito sociosanitario a través de SaviAcademia, una iniciativa que permite a los participantes formarse mientras trabajan.

El programa ofrece la posibilidad de obtener el Certificado de Profesionalidad SSC0208: Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, un perfil altamente demandado en el sector de atención a personas con necesidades asistenciales.

El objetivo es acompañar a las personas desde su formación hasta su integración en el equipo profesional. No solo adquieren conocimientos técnicos, sino también habilidades clave como la empatía, el trabajo en equipo y la atención centrada en la persona.

Formación del alumnado

SaviAcademia está diseñada específicamente para facilitar el acceso al empleo a personas que deseen iniciar su carrera profesional en el sector. A través de un contrato de formación en alternancia de seis meses y 12 horas de prácticas en el centro Savia, el alumnado puede formarse y trabajar al mismo tiempo, adquiriendo experiencia real en un entorno asistencial.

Durante el periodo de prácticas, los estudiantes se integran en los equipos de los centros, lo que les permite conocer de primera mano el funcionamiento del sector y desarrollar sus competencias en situaciones reales. Esta experiencia facilita su posterior incorporación laboral, ya que Savia prioriza la contratación de las personas formadas dentro del propio programa.

La formación es desarrollada en colaboración con Big Formación, entidad acreditada en formación para el empleo. El programa está dirigido a personas desempleadas, con edad entre 18 y 55 años, con titulación mínima de ESO o equivalente. Además, se requiere no haber tenido un contrato indefinido en los tres meses anteriores ni haber desempeñado el mismo puesto en la empresa durante más de seis meses.

Desde su puesta en marcha, SaviAcademia ha formado ya a numerosos alumnos, muchos de los cuales han encontrado una salida laboral estable en el sector. Con esta iniciativa, Savia no solo responde a la creciente demanda de profesionales cualificados, sino que refuerza su compromiso con el desarrollo del talento y la generación de oportunidades reales de empleo en el ámbito sociosanitario.

Sobre Savia Residencias

Actualmente, Savia cuenta con 22 centros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, con más de 2.000 plazas residenciales y más de 1.500 profesionales. Además, gestiona centros de día y servicios sociales en régimen de colaboración público-privada, consolidándose como una de las principales redes asistenciales de la Comunitat Valenciana. n