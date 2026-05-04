Sanidad
Estas son las 916 plazas MIR que se adjudican desde el lunes en los hospitales valencianos
En 2025, el mejor residente de toda España escogió Cirugía Torácica en el Hospital General de València
Las 168 plazas de Enfermería se agotaron el pasado miércoles
Ha llegado la hora para los MIR de toda España que, a partir de este lunes, comienzan a escoger su especialidad y su hospital de referencia. Es momento crucial para ellos y su trayectoria profesional, pero también para los departamentos de la Comunitat Valenciana que tienen el reto de agotar todas sus plazas, algo que se ha conseguido en los dos últimos años. En total, la sanidad valenciana ofrece 916 plazas, según la información habilitada en el portal oficial del Ministerio de Sanidad, lo que es una buena noticia en un contexto de déficit de médicos. La convocatoria arranca, además, después de que se agotaron las 168 plazas de enfermero interno residente (EIR) el pasado miércoles, por lo que los hospitales valencianos han convencido a las enfermeras.
La convocatoria de este 2026 es una cifra récord y supone un incremento de 57 puestos respecto al año pasado. Uno de los misterios de la presente convocatoria es observar la recepción de la nueva especialidad: Medicina de Urgencias y Emergencias. En la Comunitat Valenciana, solo se ofertan nueve plazas en su primer año: cinco en València en los hospitales de La Fe, el Arnau de Vilanova, el General, el Doctor Peset y el Clínico; tres en Alicante, en el Sant Joan, el General de Alicante y en el General de Elche; y una en la provincia de Castellón, en el General.
De qué hay más plazas
Un año más, el gran grueso de la oferta se concentra en Medicina Familiar y Comunitaria con un total de 249 puestos disponibles. Son 16 más que el año anterior, lo que refleja la clara apuesta de la Conselleria de Sanidad por formar a un mayor número de profesionales. De hecho, el conseller Marciano Gómez le ha pedido, en reiteradas ocasiones, al Ministerio flexibilizar los requisitos para las unidades docentes. Su objetivo, según explicó el jueves en un acto en el Peset, es aumentar hasta un 20 % las plazas MIR. Después de la especialidad de médico de Atención Primaria, le siguen en número Pediatría (60), Anestesiología y reanimación (50), Medicina interna (39), Radiodiagnóstico (37), Cirugía ortopédica y traumatología (36) y Obstetricia y ginecología (32).
Las grandes deseadas
Otro de los misterios de la adjudicación de los MIR es descubrir cuáles son las primeras especialidades en agotarse. Suelen ser siempre las mismas, pero las tendencias cambian cada año, aunque sea poco a poco. Las quirúrgicas siempre suelen agotarse rápido porque no ofertan demasiados puestos. El año pasado, en el primer día de la adjudicación, se agotaron dos especialidades: Dermatología y Cirugía Plástica, que ahora reparten doce y cinco plazas, respectivamente. Se trata de dos modalidades con mucha salida en la sanidad privada y que, habitualmente, no tienen guardias. En los días posteriores, las primeras en elegirse fueron Oftalmología, Anestesiología, Pediatría y Radiodiagnóstico. En solo dos días, la sanidad valenciana consiguió adjudicar 150 puestos, el 17,36 % del total.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga
- Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
- Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia
- La Aemet pronostica que el puente festivo de mayo en Valencia estará marcado por las lluvias
- Los centros empiezan a recibir instrucciones para adelantar la evaluación de 2º de Bachiller antes de la convocatoria de la huelga
- Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet-Manises serán los primeros tramos de los parques inundables en licitarse
- Vivir en el pueblo más pequeño de la Comunitat Valenciana: “La vida no es fácil, pero en todos sitios es igual”
- Boán Callejas: el rostro del hombre que envió a la muerte a Peset Aleixandre