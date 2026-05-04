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Los accesos a València por la A-7 y V-30, complicados este lunes por el tráfico

La V-30 también presenta varios puntos conflictivos, especialmente a la altura de Paterna, Horno de Alcedo, Mislata y Quart de Poblet, con tráfico irregular tanto hacia el Puerto de Valencia como hacia la A-7

Imagen del tráfico en Valencia este lunes, según una cámara de la DGT

Imagen del tráfico en Valencia este lunes, según una cámara de la DGT / DGT

J.Roch

València

Los accesos a València por la A-7 y V-30 se han visto complicados este lunes por la mañana. Según la información actualizada por la Dirección General de Tráfico, estas dos vías presentan retenciones, obras y avisos meteorológicos por niebla que afectan principalmente al área metropolitana de València

Los principales problemas se concentran en la A-7, donde se registran retenciones por obras entre Aldaia y el Polígono Industrial Sur en sentido Barcelona, así como congestión entre La Cañada y el Polígono Industrial Sur en dirección Alicante. Además, hay afecciones por accidente en el entorno de San Isidro de Benagéber y Museros, con circulación irregular y el carril izquierdo cerrado en uno de los tramos afectados.

Dirección Puerto de Valencia

La V-30 también presenta varios puntos conflictivos, especialmente a la altura de Paterna, Horno de Alcedo, Mislata y Quart de Poblet, con tráfico irregular tanto hacia el Puerto de Valencia como hacia la A-7. En Horno de Alcedo, la DGT advierte, además, de la presencia de un vehículo que provoca el estrechamiento del carril izquierdo.

Otra de las vías con mayor carga circulatoria es la V-31, donde se informa de retenciones entre Silla y Horno de Alcedo en sentido València. En esta misma carretera, a la altura de Silla, también se estrecha el carril derecho en dirección Alicante.

La situación también afecta a la A-3, con congestión entre el Polígono Industrial Este y Ventas del Poyo en dirección València y hacia el enlace con la A-7.

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Otras vías

En los accesos metropolitanos, la DGT comunica además retenciones en la CV-36, entre Picanya y Horno de Alcedo, en sentido València; en la CV-30, a la altura de Paterna; en la CV-35, entre Lloma Llarga y Burjassot; y en la V-21, entre Alboraya y València.

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